La necesaria intervención de El Plateado 

La presencia de las fuerzas armadas en El Plateado, Cauca, era urgente y no puede negociarse. Quienes no quieran la paz deben responder ante las autoridades. Foto: EFE - Ministerio de Defensa

La intervención de El Plateado, en el Cauca, era urgente y necesaria. Las imágenes del Ejército Nacional entrando en la madrugada al corregimiento, mientras los miembros de las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco huían, son un mensaje claro a todos aquellos grupos que no han aprovechado la voluntad de paz del Gobierno nacional. Aunque, por supuesto, es necesario escuchar las preocupaciones de los ciudadanos que han pedido a las autoridades replegarse, la presencia del Estado no es negociable. No puede haber ningún sector del país sin presencia de la institucionalidad ni se les puede dar eco a las amenazas de los armados, que solo pretenden proteger sus economías ilegales.

El Cauca es uno de los principales pendientes en la política de seguridad y paz del presidente Petro. La situación, que viene deteriorándose desde antes del Acuerdo de Paz con las FARC por la división en sus filas, se recrudeció en el último año. Iván Mordisco se alejó de los diálogos de paz y optó por el terrorismo. A pesar de que dice defender a las poblaciones, sus actuaciones demuestran que su único interés es proteger sus rentas ilegales. Para la muestra, un lamentable ejemplo: durante la retoma de El Plateado, las disidencias lanzaron granadas mediante drones, dejando a 17 civiles heridos. ¿Qué voluntad de paz es esa? No hay respeto ni razones válidas para ese tipo de actuación.

Entonces, sí, el Estado necesitaba entrar a El Plateado. Conocido por tratarse de una especie de capital financiera para las disidencias, la ausencia estatal ha permitido que se afiancen los negocios criminales. La llegada del Ejército en la madrugada de este sábado fue recibida con fuertes enfrentamientos, incluyendo el uso de explosivos para evitar el avance. Por fortuna, el Ejército llevó suficientes hombres, equipos y acompañamiento aéreo. El mensaje era claro: la fuerza del Estado es invencible.

Ocurrió lo esperado. El grupo de Iván Mordisco recurrió a la manipulación y la crueldad. Además del ataque con drones, lanzó una advertencia: “Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional abstenerse de asistir a este evento”. La respuesta del presidente Gustavo Petro fue vehemente: “El EMC al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas”. También aseguró que la seguridad de la COP16 está garantizada.

De por medio, la población civil. Un grupo de ellos impidió que el Ejército siguiera persiguiendo a las disidencias e incluso pidieron que se replieguen las fuerzas armadas. Su angustia es entendible, pues están bajo amenaza y han sufrido el abandono durante varios gobiernos. Sin embargo, la respuesta de Presidencia nos parece acertada. Además de la presencia de las armas del Estado, viajaron allí varios miembros del gabinete del gobierno Petro. Se anunciaron inversiones y acompañamiento. Es necesario garantizar que la presencia sea duradera y que, en efecto, se cumplan las promesas de inversión. El Gobierno debe construir confianza y garantizar que hay motivos para apostarle a la institucionalidad. En cuanto a Mordisco y sus aliados, es claro que si no quieren la paz, la única salida seguirá siendo la persecución.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

