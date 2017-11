La paz y la mezquindad del Eln

No matar a alguien no es tan complicado; no requiere de mucha reflexión. Sólo implica no apretar el gatillo. Tampoco lo es entender que, en medio de un proceso de paz, no hay motivos para "retener" (perverso eufemismo que disfraza los secuestros y la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos) a nadie. / Archivo particular y Pixabay