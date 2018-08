La región no puede abandonar a los venezolanos

El Espectador

La respuesta de toda América Latina y del mundo entero no pueden ser la xenofobia y el desinterés. / Foto: AFP

La respuesta de toda América Latina y del mundo entero no pueden ser la xenofobia y el desinterés. / Foto: AFP

La ola de refugiados venezolanos que están buscando alivio en Brasil, Perú y Colombia no va a perder fuerza pronto. El régimen dictatorial de Nicolás Maduro continúa sin poder solucionar la crisis económica y, mientras tanto, parece delirar cada vez más al no querer aceptar la tragedia humanitaria que están sufriendo los ciudadanos de su país. Ante eso, la respuesta de toda América Latina y del mundo entero no pueden ser la xenofobia y el desinterés. Es momento de hacer un esfuerzo coordinado para evitar que la violencia contra los venezolanos en nuestros territorios siga creciendo.

Lo hemos visto en Colombia, cuando líderes políticos aprovechan la presencia de refugiados venezolanos para culparlos de la criminalidad en aumento. También lo hemos visto en las quejas de los colombianos, que sienten que están enfrentando una competencia injusta por la abundancia de mano de obra barata. En Perú ocurre algo similar, y en Brasil hace poco sucedió una tragedia: vecinos del municipio de Pacaraima, en el estado de Roraima, del norte de Brasil, le prendieron fuego a un campamento que albergaba a unos 2.000 inmigrantes venezolanos. Esa no puede ser nuestra respuesta a la crisis.

Si permitimos que estas situaciones sigan empeorando, sin un esfuerzo coordinado de los países de la región por hacer frente común y ofrecer ayuda humanitaria, la violencia va a crecer. Cada vez que hay un influjo inesperado de migrantes, que además huyen de situaciones de extrema pobreza y hambruna, los locales tienen muchos incentivos para despreciarlos y ser recelosos. Pero la solución no es obligarlos a regresar.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, de visita en Colombia, le dijo a Noticias Caracol y Blu Radio que el “éxodo masivo (de venezolanos) es una crisis migratoria regional. Lo que se necesita es una respuesta regional. Se necesita del concurso, también a mi juicio, de Naciones Unidas, de organismos multilaterales, de la comunidad internacional, y desde luego España no va a ser ajena a ello. El reparto de cuotas puede ser una buena solución”. Hay que tomarle la palabra a él y al mundo.

El presidente Iván Duque no ha sido ajeno a la idea de liderar una estrategia regional. Es momento de darle prioridad a ese objetivo. Mientras en Venezuela líderes como Diosdado Cabello dicen que la migración es un montaje y “una campaña” contra ese país, los pasos fronterizos de Colombia y Brasil están saturados. Y la situación va a seguir empeorando. Es momento de actuar de manera contundente.

Antes de terminar su mandato, la administración de Juan Manuel Santos expidió un decreto que les otorga a los migrantes venezolanos inscritos en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos acceso a servicios básicos de salud, educación y trabajo, como también dicta medidas sobre el retorno de colombianos. Cerca de 442.462 inmigrantes venezolanos en Colombia se han beneficiado con esa medida. Es una buena estrategia, pero no es suficiente. Queda una pregunta esencial: ¿cómo desactivamos la bomba de tiempo que causa el resentimiento de los locales contra los migrantes por culpa del desempleo, la criminalidad y otros factores negativos? ¿Cómo, además, demostramos que el problema no son los venezolanos?

Hay que hacer un llamado a todos los países de la región para entender que este problema es de todos, que no podemos abandonar a los más necesitados, que no podemos ceder ante la xenofobia que tanto ha triunfado en Norteamérica y Estados Unidos, y que es necesario actuar cuanto antes. La idea de las cuotas es un buen inicio.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].