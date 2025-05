Las concesiones, criticadas, son un modelo útil

Los colegios en concesión cumplieron 25 años y, a pesar de las críticas, tienen resultados contundentes para mostrar su éxito. En tiempos de pocos recursos, son un modelo que se puede replicar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Se cumplieron 25 años de los colegios públicos entregados en concesión a privados en Bogotá esta semana y, a pesar de las críticas, los resultados son en su mayoría notables. El modelo ha permitido la mejora en la calidad de la educación de poblaciones vulnerables, ha creado procesos de conexión entre partes de la ciudad que no suelen interactuar y es una muestra de los tipos de intervenciones que se pueden hacer para mejorar tangiblemente la vida de las niñas, niños y adolescentes. Ya que una reforma educativa a nivel nacional está lejos de ser propuesta y aprobada, las entidades territoriales, y también la capital del país, deberían considerar las concesiones como un buen ejemplo de cómo obtener resultados beneficiosos para la sociedad colombiana.

Cuando se propusieron, y a lo largo de su existencia, los colegios en concesión han enfrentado la misma crítica. La idea es, básicamente, que el Distrito no tiene por qué abandonar sus responsabilidades educativas y transferir recursos a privados para que cumplan esa labor. También hay una pregunta de igualdad: ¿por qué diferenciar entre los niños, niñas y adolescentes que van a colegios distritales y aquellos que pueden acceder a los concesionados? No es una pregunta menor. En esencia, es una discusión sobre cómo podemos garantizar que la educación de calidad llegue a todas las personas, no solo a unas pocos.

Sin embargo, las concesiones surgieron de reconocer la difícil realidad de la administración pública de los colegios distritales. Ante la imposibilidad de construir más colegios, por no tener los recursos para atenderlos, en 1998 se propuso y en 2001 se empezó a ejecutar la idea. En síntesis, son colegios públicos, pero administrados por alianzas con colegios privados. Hoy esos colegios concesionados, que son 35 en la capital del país, tienen mejores resultados en las pruebas del Icfes y mejores rendimientos en índices de bienestar emocional; y un dato que debería alegrar quien lo vea: mientras que la tasa de deserción en los colegios distritales fue de casi 4 % en 2023, en los concesionados fue del 0,8 %.

Más importante aún son los testimonios humanos. Estos colegios han servido para cambiar vidas y comunidades. La Giralda, en pleno corazón de Las Cruces, uno de los sectores con más dificultades de Bogotá, fue premiado el año pasado como uno de los 10 mejores colegios del mundo. Se trata de intervenciones que ayudan a romper con los ciclos de desigualdad, de violencia y de falta de oportunidades. También muestra cómo hay maneras en que el sector público trabaje de la mano con el privado para hacer proyectos con impactos a largo plazo. En medio de tantas malas noticias en educación, especialmente después de la pandemia y el confinamiento, este tipo de políticas públicas con buenos resultados son una puerta abierta para que las entidades territoriales experimenten.

Hay, por supuesto, deudas. La principal es cómo logramos que los colegios distritales no se queden atrás. Otra son las quejas de los maestros por la falta de estabilidad laboral. No obstante, en medio de grandes déficits en los recursos nacionales y locales, es urgente buscar ideas que unan fuerzas entre lo público y lo privado, especialmente pensando en los más beneficiados: los niños, niñas y adolescentes del país.

