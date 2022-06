Las revocatorias de mandato son dañinas. Cúcuta lo demuestra

Se ha vuelto costumbre que, sin importar quién ocupe el poder, haya inmediatamente una recolección de firmas para buscar revocarlo. Foto: Nelson Sierra

La inútil y fallida revocatoria del mandato de Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, costó $4.000 millones, pagados por todos los colombianos. Las urnas vacías fueron la norma durante el día en una elección que, además, coincidió con el Día del Padre y fue aplazada varias veces. Los fracasos del proceso revocatorio muestran cómo esa figura, en Cúcuta y en el resto del país, es utilizada más con el objetivo de obtener réditos políticos y hacer ruido que construir mejores alcaldías. No tenía sentido hacerla faltando solo año y medio para que el actual período del alcalde termine. Preocupa, además, la influencia que Ramiro Suárez Corzo, condenado y encarcelado exalcalde de la capital de Norte de Santander, sigue teniendo sobre lo que ocurre en la ciudad fronteriza.

Había 616.331 ciudadanos habilitados para votar desde las 8:00 a.m. de ayer. Se necesitaban 130.565 votantes para que la revocatoria pasara el umbral y que la mitad más uno de ellos dijeran que no querían más al alcalde. Sin embargo, no votaron más de 12.000 cucuteños. Como suele ocurrir, a las urnas se llegó después de una campaña rimbombante que argumentó que Yáñez incumplió diez aspectos de su plan de gobierno. Como retoma La Opinión, periódico local de la capital nortesantandereana, los promotores dijeron que hubo fallos en “seguridad, meritocracia, el manejo de la pandemia, la contratación, el catastro multipropósito, la generación de empleo, la migración, la inversión social, la movilidad y el espacio público”. Es decir, básicamente en todos los aspectos de una ciudad. Cualquiera lee eso de manera desprevenida y cree que Cúcuta se despeñó. Sin embargo, lo único que busca la retórica incendiaria es sabotear la gobernabilidad del mandatario actual.

Varias fallas de la revocatoria en Cúcuta evidencian el problema general con esta figura. Los últimos cuatro alcaldes de la ciudad han enfrentado procesos revocatorios, pero este es el único que ha llegado a las urnas. Se ha vuelto costumbre que, sin importar quién ocupe el poder, haya inmediatamente una recolección de firmas para buscar revocarlo. Adicionalmente, las excusas para convocar el mecanismo son abstractas, hablan de un incumplimiento que bien podría tramitarse en el Concejo de la ciudad. Como son procesos tan demorados, pasa lo que ocurrió en Norte de Santander: solo se llega a las urnas cuando el alcalde está en sus últimos 18 meses de gobierno. Si hubiese sido revocado, por ejemplo, no habría nueva elección sino una interinidad. ¿Todo esto para qué?

Un punto importante es la financiación y quiénes son los que promueven estas medidas. Siempre es la oposición, sí, pero en ocasiones hay actores oscuros. Aunque públicamente decidieron bajarse de la revocatoria a última hora, el ramirismo, del condenado por homicidio Ramiro Suárez Corzo, estaba detrás del pulso con el actual alcalde que les quitó poder. Según La Opinión, Suárez Corzo apoyó la candidatura al Congreso del senador electo Jairo Cristo. Son esas complicidades las que permiten que figuras criminales sigan teniendo influencia en la región.

Entonces, ¿qué nos queda? Miles de millones de pesos desperdiciados, una ciudadanía que no se interesó por el proceso, un alcalde que tuvo que gastar tiempo y atención en todo el ruido que se generó y una ciudad en medio de pujas políticas. Tenemos que repensar las revocatorias.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

