Llegó la cita, y el presidente pudo representarnos

Triunfó la diplomacia basada en el diálogo. En menos de un mes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó de amenazar con realizar una acción militar en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a llamar su encuentro “un gran honor” y a decir que “ama” nuestro país. Pudo salir muy mal, pero el trabajo juicioso de la diplomacia nacional y el manejo prudente y habilidoso de la conversación por parte del presidente Petro obtuvieron el mejor resultado posible para nuestro país. Sin reparos ni condiciones, es un gran éxito del mandatario colombiano, de la Casa de Nariño, de la Embajada en Washington y una noticia muy necesaria para unas relaciones que son esenciales y que estuvieron tensionadas estos años.

Podía salir mal por muchos factores. Además de la conocida impulsividad del presidente Petro, su homólogo estadounidense y varios de sus subalternos han cultivado fama de ser intransigentes y burlones cuando quieren humillar a sus invitados. Adicionalmente, el mandatario estadounidense radicalizó su discurso sobre Colombia después de sus acciones en Venezuela. En varias ocasiones dijo que el presidente Petro tenía que “cuidarse el trasero” y hasta especuló sobre una intervención militar en nuestro país. La siempre presente amenaza de aranceles hizo que los empresarios colombianos entraran en serias preocupaciones. No es para menos: Estados Unidos es el principal socio comercial y militar de Colombia. El mismo presidente Petro admitió en tarima pública que estuvo a punto de pronunciar un discurso mucho más agresivo contra el país del norte de no ser por la conversación telefónica que tuvieron, gracias a la Embajada en Washington.

Ahora, las imágenes que salen de la Casa Blanca muestran a un presidente Trump sonriendo y distensionado, mientras el presidente Petro también sonríe de manera generosa. Tanto la Embajada como el mandatario colombiano dijeron que fue un éxito rotundo. Esto se logró concentrándose en los objetivos en común, respetando al interlocutor y reconociendo que lo más importante para todos los colombianos era sanar las relaciones entre los dos países. El presidente Petro fue con un objetivo preciso y lo consiguió, para alivio de Colombia entera.

Es notable, por ejemplo, que lograra colaboración en la realización de golpes a los líderes del ELN que se han refugiado en Venezuela. El Gobierno colombiano conectó así la preocupación de Trump por el crimen organizado y el narcotráfico con la tragedia que sufren los campesinos que sustituyen cultivos de hoja de coca de manera voluntaria y son perseguidos por las guerrillas y otros grupos ilegales. Es lo que se ha dicho en varias ocasiones: la colaboración de inteligencia y militar entre Colombia y Estados Unidos ha sido clave para los triunfos en contra de los grupos al margen de la ley. Al proponer esa perspectiva, el mandatario de los colombianos le mostró al presidente Trump cómo puede apoyarnos y, en últimas, conseguir sus objetivos de política pública.

El diálogo fue la clave. Por eso no podemos dejar de celebrar el trabajo silencioso, disciplinado y eficiente de la diplomacia colombiana, desde la Cancillería a la Embajada en Washington. Por supuesto, habrá quienes quieran cobrar electoralmente lo ocurrido, pero nadie puede olvidar que el presidente Petro fue a la Casa Blanca en representación de Colombia entera. El resultado es excepcional.

