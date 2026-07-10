Nueva EPS muestra el reto de la salud

Oficina de Atención al Afiliado de esta eps, ubicada en la calle 48 con carrera 7, en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

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Las cifras de Nueva EPS dan terror. La EPS más grande del país, intervenida por el gobierno de Gustavo Petro desde abril de 2024, es un retrato de la crisis en el sistema de salud y de la falta de recursos. Es incomprensible que hayamos tardado tanto en tener estados financieros actualizados de la Nueva EPS. Es también inaudito que todavía no tengamos información de 2025. A menos de un mes del cambio de gobierno, quien llegue a ocupar la cartera del Ministerio de Salud deberá aprender de los errores de estos años y adoptar una postura mesurada, que lleve a construir acuerdos amplios que nos ayuden a superar el problema.

Las cifras de 2023 de Nueva EPS tuvieron que ser ajustadas nuevamente. El resultado es que en ese año la entidad tuvo activos de COP 5,03 billones y deudas de COP 12,15 billones, es decir, un patrimonio negativo de COP 7,12 billones. Como los ingresos en 2023 fueron de COP 18,9 billones, pero el costo de prestar los servicios de salud ascendió a COP 24,47 billones, la pérdida neta de la entidad llegó a COP 6,58 billones. Es llamativo que muchos de los gastos se debieron a no contar con un registro integral y actualizado de toda la facturación presentada por hospitales, clínicas y demás prestadores. El país no puede andar a tientas sin saber exactamente cuánto está gastando en salud y de dónde salen esos rubros.

En 2024, la situación tampoco mejoró. El patrimonio negativo quedó en COP 11,92 billones. Durante ese año los ingresos llegaron a COP 22,25 billones, mientras que los costos de prestación de servicios alcanzaron COP 26,47 billones. La pérdida fue de COP 4,81 billones. Todas las cifras correspondientes a 2024, por cierto, deben tomarse con beneficio de inventario, pues la Revisoría Fiscal dejó constancia de que solo los recibió el 6 de julio de este 2026, por ende, no pudo hacer su tarea completa de verificación.

Ante la ausencia de datos de 2025, las cifras de Nueva EPS ofrecen una necropsia de todo lo que está mal con el sistema de salud colombiano. Las culpas son compartidas. Es cierto lo que ha dicho una y otra vez el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre cómo este problema no comenzó durante su gobierno. Las malas administraciones de Nueva EPS y la falta de acciones ambiciosas para reparar el problema fueron creando un hueco inmanejable. En lo concerniente al gobierno Petro, también falló en sus manejos y en proponerle al país una visión consensuada de cómo empezar a solucionar un problema complejo. Nos la pasamos lamentándonos estos años por la falta de voluntad de dialogar y escuchar a los distintos actores del sistema, más allá de tildarlos de corruptos.

Otra discusión que se alimenta de estos datos es la relativa a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado gira a las EPS por cada afiliado. La Corte Constitucional y las EPS han dicho que no es suficiente; el gobierno Petro argumentó que sí. Lo que muestran las cifras es que la plata no alcanza para cubrir el costo de los pacientes. Si bien en el mundo es común que los sistemas de salud sean deficitarios, Colombia no puede vivir con una ausencia de recursos que produce asfixia.

El nuevo gobierno necesitará tomar el problema con seriedad. No sirven actos que excluyan a determinados actores. Necesitamos debates difíciles, decisiones complejas y medidas que mejoren en la práctica la calidad del servicio para los colombianos. Es momento de dialogar, reconocer la magnitud del reto y tender puentes.

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