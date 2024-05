Panamá eligió al delfín de Ricardo Martinelli 

Las decisiones del presidente electo de Panamá tendrán efectos en Colombia, que es importante considerar desde ahora. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

El nuevo presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, representa el retorno de la derecha populista y la continuidad del condenado expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua. Mulino asumió la candidatura, siendo fórmula vicepresidencial de Martinelli, ante la condena al exmandatario por lavado de activos. Con un país que vive una situación económica compleja, gran descontento social y una preocupación creciente por el alto número de migrantes que cruzan por el Darién, las promesas de campaña no parecen tener posibilidades ciertas de ser cumplidas.

Como candidato, no solo expresó reiteradamente estar alineado con su mentor, de quien fue ministro de Seguridad Pública, sino que el día de las elecciones se fotografió junto a Martinelli en la Embajada de Nicaragua y dijo que ayudaría a que su jefe político no cumpliera la condena de 10 años, pues la considera una persecución política. Su triunfo es la mejor garantía para el exmandatario de quedar en libertad y que los graves hechos de los cuales es responsable sean desechados. De esta manera, Ricardo Martinelli es el principal ganador del domingo pasado.

Uno de los temas que generan gran interés por su repercusión internacional, en especial para Colombia, es que en campaña Mulino expresó que su solución para el grave problema de la migración es el cierre del Darién. En declaraciones recientes no ha podido explicar cuál es el plan que le permitirá llevarlo a cabo. El tema es objeto de preocupación en el hemisferio, pues se calcula que entre 500.000 y 600.000 migrantes cruzaron esa zona selvática el año pasado. El Ministerio de Seguridad del país vecino denunció que las mafias que controlan la zona, en especial el Clan del Golfo, obtuvieron ingresos ilegales por más de US$800 millones en 2023. Es una situación que amerita una solución integral.

La pregunta obligada es si este tipo de propuesta tiene viabilidad. Lo que haga Panamá tendrá una repercusión del lado colombiano de la frontera. Es decir que las autoridades de los dos países deberán actuar de forma coordinada para que se pueda llegar a algún tipo de resultado positivo. Un profundo conocedor de la zona en general y de dicha frontera en particular, el excanciller Julio Londoño Paredes expresó hace poco que esa es una opción imposible de realizar: “Si el presidente de los Estados Unidos no ha podido cerrar la frontera entre México y Estados Unidos, ni siquiera ha podido contribuir al cierre de la frontera entre Guatemala y México, el cierre del Tapón del Darién creo que es ciencia ficción (…) eso no se puede lograr naturalmente, se necesitaría una acción concertada de muchos países, empezando por Colombia y otras naciones no solo de América del Sur, sino del entorno internacional”. Tiene toda la razón.

El presidente electo Mulino estuvo preso durante seis meses, de manera preventiva, por un presunto peculado, pero el proceso fue anulado. Su discurso de mano dura, que aplicó contra los manifestantes siendo ministro y ocasionó varios muertos en la represión de las protestas, fue uno de los aspectos que lo ayudaron a posicionarse en estas elecciones. De otro lado, parte del electorado desearía regresar a la época de crecimiento del 8 % de la economía durante el mandato de Martinelli, dado que esta no se ha recuperado de los efectos nocivos que dejó la pandemia.

Así las cosas, los retos del futuro presidente de Panamá son muchos. Generó demasiadas expectativas durante la campaña y ahora debe cumplir sus promesas, a pesar de que no tiene un programa específico que le permita trazar una hoja de ruta para lograrlo. Las decisiones de Mulino tendrán efectos en Colombia, que es importante considerar desde ahora.

