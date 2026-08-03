Preguntas sobre el Metro de Bogotá y un video sospechoso

Sería pertinente también revisar todos los contratos en ejecución, su contabilidad y la manera en que se está haciendo la garantía de trazabilidad de los recursos. Foto: Metro de Bogotá

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El cruce de versiones visto este fin de semana sobre posible corrupción en la construcción del Metro de Bogotá hace urgente que la Fiscalía le cuente al país qué fue lo que ocurrió. La revista Semana publicó un video en el que un contratista le entrega, en una bolsa llena de dinero en efectivo, 60 millones de pesos a un funcionario de Chec Ubeam Unit (CBL), subcontratista del concesionario Metro Línea 1. Según la denuncia presentada ante las autoridades, los billetes y el tipo de entrega se entendieron como una posible extorsión a cambio de autorizar pagos retenidos. CBL, sin embargo, argumenta que fue una retención debidamente pactada ante problemas en la ejecución adecuada del contrato. ¿Quién tiene la razón y por qué tanto dinero se está repartiendo en efectivo, sin que haya trazabilidad clara en el proyecto más importante de la capital del país?

Según el abogado Julián Quintana, quien representa a la Unión Temporal Metrobuild, contratista de CBL, los 60 millones de pesos se entregaron porque no se querían aprobar 960 millones en pagos para, entre otras cosas, pagar la nómina de los trabajadores contratados por Metrobuild. En el documento de la denuncia, que también fue conocido por El Espectador, los señalados son Wang Chuang, identificado en el documento como gerente general de proyectos de CBL, y un directivo de apellido Yang, quien se desempeñaría como gerente comercial de la compañía. En el video, Yang recibe el dinero en efectivo y lo cuenta para cerciorarse de que en efecto hay 60 millones de pesos.

En respuesta al escándalo, la Empresa Metro de Bogotá dijo que “rechaza de manera categórica cualquier conducta que pueda constituir actos de corrupción o que atente contra la transparencia en la ejecución del proyecto más importante de infraestructura del país”. Por su parte, Metro Línea 1 dijo que llevó a cabo una investigación interna y que se trata de una tergiversación sobre lo ocurrido. Según ellos, Metrobuild estaba presionando el pago de una factura objeto de controversias por deficiencias en las obras ejecutadas. Entonces, se pactó una retención provisional en efectivo de 60 millones de pesos, dejando constancia del recibo de ese dinero. El 14 de abril Metro Línea 1 habría realizado el pago de los 960 millones de pesos solicitados y la entrega de los 60 millones se habría llevado a cabo el 18 de abril. CBL también cuestiona que se haya publicado el video, acusando a intereses indebidos de querer generar desprestigio con el proceso.

Todo lo relacionado con este caso es, cuando menos, extraño. Nos cuesta comprender que haya retenciones que se reciban con dinero en efectivo cuando hay mecanismos de vigilancia y trazabilidad de recursos establecidos para evitar ese tipo de transacciones sospechosas. El video conocido por la opinión pública es, sin duda, preocupante, pues se trata de funcionarios de alto nivel contando billetes. Si en efecto se trató de un pacto excepcional con el contratista, ¿dónde están las pruebas de esa modificación contractual? ¿Por qué ahora el contratista denuncia que se sintió extorsionado y, además, sintió la necesidad de grabar en video el intercambio de dinero? ¿Por qué hasta ahora se da por enterada la Empresa Metro de Bogotá?

Sabemos que la ejecución de la primera línea del Metro ha logrado llegar a un 80 % gracias a la eficiencia del consorcio que recibió la adjudicación del contrato; eso no lo cuestionamos. Sin embargo, estos hechos requieren respuestas contundentes. La Fiscalía, que apenas hace unos días recibió la denuncia, necesita operar con urgencia para contarle al país sus hallazgos. Sería pertinente también revisar todos los contratos en ejecución, su contabilidad y la manera en que se está haciendo la garantía de trazabilidad de los recursos.

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