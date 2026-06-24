Presidente, es hora de reconocer la elección

La mayoría de los colombianos y observadores internacionales han visto a un mandatario en busca de cualquier pretexto para desconocer los resultados. Foto: EFE - Natalia Pedraza

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Es incomprensible que el presidente de la República, Gustavo Petro, y varios de sus aliados ideológicos, como el exsenador Gustavo Bolívar y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, insistan en tratar de minar la credibilidad del sistema electoral. Es momento de reconocer que la Registraduría actuó de manera correcta, que los escrutinios confirman los resultados del preconteo y que el senador Iván Cepeda fue derrotado en medio de un ejercicio democrático legítimo. Como nuevo líder del Pacto Histórico, Cepeda ha utilizado un discurso mucho más razonable y mesurado, que necesita ser oído y atendido por sus copartidarios para que el país pueda pasar la página de una campaña que nos dejó muchas heridas abiertas.

Por supuesto, quien ha sido más irresponsable es el presidente Petro. Seguro leerá este editorial como lo hace con todos los que no están de acuerdo con él: como muestra más de una conspiración para tapar el supuesto fraude electoral cometido contra el progresismo. Hay una alternativa mucho más plausible, y es que la mayoría de los colombianos y observadores internacionales han visto a un mandatario preocupado por encontrar cualquier pretexto para desconocer resultados que le fueron adversos. Eso es violar el deber que todo presidente de Colombia tiene como garante de las elecciones.

La ligereza del mandatario no ha pasado inadvertida ni para los representantes de países aliados de Colombia. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que estuvo pendiente de lo ocurrido en todo el país, certificó el trabajo de la Registraduría y de las instituciones. Usualmente mesurada en sus pronunciamientos, la Misión vio la necesidad urgente de mandarle un mensaje al presidente. Como dijo Esteban González Pons, jefe de la Misión, “sorprende y sigue sorprendiéndonos que el presidente de la República denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos... El presidente de la República debe cumplir con su misión como presidente de la República. Parece ocioso recordarlo: él no es un candidato”. También invitaron a que el presidente Petro recuerde que “tiene a su disposición los recursos que le corresponden para cumplir y hacer cumplir la ley en Colombia”.

Nos tememos, en todo caso, que esas peticiones lleguen a oídos sordos. Aunque su mandato no ha terminado, el presidente Petro decidió actuar como opositor del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Los congresistas del Pacto que se han hecho eco de sus denuncias también muestran cómo será su actitud ante la nueva administración. Pueden, por supuesto, hacer ejercicio de la libertad de expresión, pero es decepcionante que en el proceso se lleven por delante la legitimidad de las instituciones.

Mientras tanto, la Registraduría contó que “una vez concluido el escrutinio de primer nivel, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano. Cerca de 9.000 personas, entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país, adelantaron esta tarea”. Es decir, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue muy pequeña, lejos de lo que necesitaría el senador Cepeda para revertir el resultado ganador de Abelardo de la Espriella.

Seguirán los reclamos, pero no olvidemos que estas elecciones contaron con testigos electorales de las campañas, observación internacional independiente y jurados de votación elegidos al azar entre los colombianos. Quienes desean sembrar dudas sobre todo ese aparato electoral necesitan tener pruebas sólidas; de lo contrario, como hasta ahora, solo están sembrando desinformación.

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