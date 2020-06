Proteger a los ciudadanos

El caso de Ángel Zúñiga plantea preguntas importantes sobre los principios que deben orientar el actuar de las instituciones, en especial aquellas encargadas de ejecutar el monopolio de la fuerza del Estado. El patrullero, enfrentado a un desalojo en tiempos de coronavirus, decidió entregar su dotación como policía y se unió a los campesinos que estaban siendo objeto del operativo ordenado por un juez. Se trata, por supuesto, de un acto de desobediencia. Las leyes y las órdenes judiciales están para cumplirse. Pero también hay una tensión con los motivos razonables invocados por Zúñiga. Preguntarse por el propósito y el rol de los policías, en contextos particulares además, es válido y tiene que ponerse de presente al momento de estudiar este caso.

El desalojo llevaba dos años en un proceso judicial. Se trata de una zona de protección natural aledaña al río Pance, en el sur de Cali (Valle del Cauca). Era una invasión ilegal que tenía que intervenirse. Esa fue la conclusión de un juez de la República, quien dio la orden del desalojo, y no se discute. Además, ese tipo de medidas no están prohibidas durante la cuarentena. El presidente Iván Duque prohibió los desalojos por falta de pago, pero no cuando hay derechos ambientales de por medio o un riesgo de derrumbe.

Sin embargo, sigue siendo problemático que haya personas que se queden sin vivienda justo en medio de la pandemia. La propuesta de “quédate en casa” se torna cruel para quienes en un principio tuvieron que invadir territorios prohibidos y ahora son desalojados en un operativo policial. Por supuesto que la propiedad privada tiene que ser defendida y protegida, pero también la crisis nos exige más espacios de empatía y, ante todo, de soluciones integrales.

Estas últimas fueron las que Zúñiga no encontró, confrontado con los campesinos que iban a ser desalojados. Ahí fue cuando concluyó que lo que ocurría era injusto y dijo una frase que bien merece más reflexión y difusión en todas las fuerzas policiales: “Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”. Después de eso, en un acto de respeto, entregó su arma y se apartó del operativo.

Por esto es que no puede tratarse lo ocurrido como un reprochable acto de desobediencia. Aquí no hay una gran traición a la patria ni complicidad con grupos ilegales. Al contrario, Zúñiga hace una pregunta válida y necesaria: ¿para qué ser policía? ¿Por qué hacer esto en medio de la crisis? Ante las burocracias que suelen ser inhumanas, el patrullero le pone rostro y corazón a una situación difícil. Se requiere mucha valentía y mucho amor por Colombia para tomar una decisión tan complicada, aun sabiendo que puede traer consecuencias muy negativas.

Sabemos que no puede fomentarse el desacato de las órdenes. Por supuesto que no. El proceso disciplinario contra Zúñiga sin duda debe tener eso en cuenta. Pero tampoco puede dejarse de lado el factor humano de la ecuación, el hecho de que un policía leyó los principios orientadores que le fueron inculcados y concluyó que lo que ocurría iba en contravía de su deber. A conciencia, dijo: yo vine a proteger a los ciudadanos y esto es incoherente. Ante esos actos, las instituciones deben responder con reflexiones y sentido común. El día a día del trabajo policial está plagado de dilemas. Qué bueno saber que los patrulleros se toman en serio las preguntas más esenciales.

