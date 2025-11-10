¿Qué planea Trump con Venezuela?

Estados Unidos sigue llenando el Caribe con sus operativos militares. Esta semana se espera que llegue el portaaviones más grande de su flota: el USS Gerald R. Ford. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ

A mediados de la semana pasada, la administración de Donald Trump llevó a cabo una reunión confidencial con miembros del Congreso. El objetivo, según CNN, era contarles que no tenían intención de lanzar ataques en territorio venezolano y convencerlos de que el bombardeo a botes en el Caribe y el Pacífico, que se están llevando a cabo sin autorización legislativa, está dentro del poder del presidente. Entre las citas que menciona el medio estadounidense sobre lo ocurrido, hay una que salta a la vista. Un funcionario dijo que el presidente Trump no sabe qué quiere hacer con el régimen de Nicolás Maduro. En sus palabras: “Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana”.

Estados Unidos sigue llenando el Caribe con sus operativos militares. Esta semana se espera que llegue el portaaviones más grande de su flota: el USS Gerald R. Ford. No obstante, el Gobierno de Donald Trump está diciéndole al Congreso que no hay un ataque terrestre planeado. La semana pasada, la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia les dijo a los legisladores que la autorización de atacar botes en aguas internacionales no permite ataques terrestres, por lo que no es necesaria la intervención del Congreso. La mayoría republicana estuvo de acuerdo. En una votación que se llevó a cabo el día siguiente, los senadores tumbaron un proyecto de ley que buscaba exigirle a la administración una autorización del Congreso si decidía declarar la guerra en Venezuela o llevar acciones contra Nicolás Maduro. Es decir que la región sigue en la incertidumbre.

Adam Schiff, senador demócrata, dijo lo obvio y aseguró que el aumento de la presencia militar “tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen” y agregó: “Y si esa es la dirección hacia la que se dirige el Gobierno, si eso es lo que estamos arriesgando junto con una guerra, entonces el Congreso debe ser escuchado. Esta resolución le da al Congreso el poder de decir: si cree que se requiere un cambio de régimen, entonces debe acudir al Congreso y decirlo”. Sin embargo, la oposición demócrata no ha logrado romper la mayoría republicana, salvo por dos senadores. Lo que significa que el presidente Trump puede tomar las acciones que desee.

No podemos dejar de denunciar el abuso de poder. El Gobierno de Estados Unidos se guarda el derecho de romper las normas internacionales según el capricho de su presidente, sigue atacando botes en aguas internacionales y tiene en la mira una intervención militar que podría desencadenar el caos en Venezuela. Si a eso se le suma la publicación de la revista Cambio el día de ayer, donde muestra a un alto oficial de la Casa Blanca con unas imágenes de Nicolás Maduro en prisión y también del presidente colombiano, Gustavo Petro, se debe exigir respuestas, pero los canales diplomáticos no están abiertos y ya sabemos cómo opera la administración actual en el país del norte.

En entrevista con la BBC, el primer fiscal que tuvo la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, dijo que los ataques contra los botes son crímenes contra la humanidad. “Estos son criminales, no soldados. Los criminales son civiles. Deberíamos hacer un mejor trabajo de investigarlos, procesarlos y controlarlos, no matarlos”, dijo. En respuesta, la Casa Blanca dijo que “es ridículo que ahora protejan a narcoterroristas”. Hace unos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que “hay cientos de barcos navegando cada día, y hay muchos ataques que no llevamos adelante... Esto conlleva un proceso muy riguroso”. Si es así, ¿por qué el temor a capturarlos y llevarlos ante la Corte? ¿La doctrina Trump es la de los asesinatos extrajudiciales?

