¿Quién se equivoca en el Gobierno Petro?

Hay una crisis en la Casa de Nariño, y el Gobierno de Gustavo Petro ha sido incapaz de explicarle al país con certeza qué ocurre. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, dijo que estaba siendo interceptado ilegalmente con el software Pegasus. El ministro del Interior, Armando Benedetti, le expresó solidaridad y dijo que él también tiene Pegasus en su celular, sin saber el origen de la interceptación. En respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó que en Colombia el Estado utilice Pegasus y dijo que Idárraga cuenta con información falsa. Para completar el panorama, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, contó sus sospechas de que la imputación fallida en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay habría sido instigada desde la familia del ministro Idárraga. Mientras tanto, el presidente guarda silencio.

Las denuncias del ministro Idárraga son de suma gravedad. Cuando ejercía como secretario de Transparencia y llevaba a cabo investigaciones que involucraban a las disidencias de las FARC, entre septiembre y noviembre del año pasado, su teléfono fue intervenido. El funcionario dijo que contrató una revisión forense independiente que le confirmó haber sido víctima de Pegasus y que le extrajeron 2,3 gigabytes de información, con 8.000 acciones remotas y 134 activaciones del micrófono del celular para escucharlo. También compartió una supuesta orden de seguimiento que involucraría a personal de las fuerzas armadas. Idárraga ha dicho que es objetivo de las interceptaciones por tener información de corrupción dentro de las fuerzas armadas.

El ministro Benedetti se solidarizó con Idárraga y dijo que él también es víctima. “En mis teléfonos está Pegasus. La gran pregunta a responder es si está en las agencias del Estado o si hombres del Estado están manipulando Pegasus”, dijo en su cuenta de X, repitiendo una denuncia que hizo a finales del año pasado y de la cual el país no ha conocido más información.

En cambio, el ministro Sánchez niega todo lo ocurrido. Además de negar que en Colombia se utilice Pegasus, también criticó a Idárraga por publicar nombres de personas supuestamente asociadas a las intervenciones, vulnerando su debido proceso. El Ministerio de Defensa, en un comunicado, dijo que la orden publicada por el ministro de Justicia “es falsa y el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales, incompatibles con los protocolos institucionales y la normatividad vigente”. A todo esto se unió Rodríguez, después de que la Fiscalía anunciara una imputación en su contra de la cual después se arrepintió. “Llegué a pensar que podría ser por alguna retaliación del doctor Andrés Idárraga, que anda diciendo que yo lo he chuzado”, dijo, y agregó: “el doctor Idárraga siempre ha dicho que él tiene poder en la Fiscalía porque su esposa es la directora de Asuntos Internacionales”. Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia, renunció recientemente a la Fiscalía.

Presidente Petro, ¿qué está pasando con su gabinete? ¿Volvieron las interceptaciones ilegales al país? ¿O uno de sus ministros está siendo víctima de información falsa? Cualquiera de los casos es muy preocupante para Colombia y es urgente que tengamos respuestas cuanto antes. El Ministerio de Justicia, el de Defensa, el del Interior y la UNP son entidades clave para la democracia y el intercambio de versiones siembra incertidumbre. Las sospechas de corrupción que hay de por medio empeoran el problema. Es tiempo de contarle al país qué ocurre.

