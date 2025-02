Se necesita algo más que simbolismo en Mindefensa 

La angustia de los colombianos crece y la relación entre los uniformados y el pasado ministro de Defensa, Iván Velásquez, estaba en duda. Foto: EFE - Carlos Ortega

Colombia nunca ha sido un país de simbolismos sutiles. La madrugada en que se anunciaba un nuevo ministro de Defensa, estallaron cinco bombas en Cúcuta, Norte de Santander, y hubo dos ataques con drones explosivos en el Cauca. Al mismo tiempo, el Catatumbo sigue desangrándose, el Chocó apenas está saliendo de un paro armado, la Defensoría del Pueblo muestra profunda angustia por once puntos de crisis humanitaria en distintas regiones y el Gobierno nacional insiste en procesos de paz total que no parecen tener mucho futuro. ¿Habrá, también, recambio en la cúpula militar? ¿Perderá el país toda esa experiencia en un momento de aguda crisis en seguridad?

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha construido su carrera mostrando afecto por los símbolos. Por eso, no es casualidad que haya decidido romper con una tradición que llevaba 34 años desde la expedición de la Constitución. Con la nueva carta política, todos los gobiernos, incluso los más concentrados en la seguridad como el de Álvaro Uribe Vélez, mantuvieron una separación entre las autoridades civiles y las militares. El Ministerio de Defensa siempre fue dirigido por un civil, con el objetivo de enviar un doble mensaje. Por un lado, que las Fuerzas Militares no se pueden politizar, pues su lealtad es con el pueblo colombiano y deben responder a cualquier presidente que haya sido democráticamente elegido. Por otro lado, que un país con una larga historia de violencia y abusos ubica la responsabilidad siempre sobre el gobierno civil. Sin embargo, ahora, en el primer gobierno de izquierda, un militar estrenando retiro ocupará el cargo de coordinación entre la Casa de Nariño y la cúpula militar.

Tal vez el presidente considera que estamos en un momento extraordinario. Sin duda lo es en términos de recrudecimiento de la violencia. Las bombas del ELN en Cúcuta muestran la falta de control por parte de las autoridades, la incapacidad del Estado de mantener el monopolio de la fuerza y cómo la paz total sigue siendo un sueño lejano. La angustia de los colombianos crece y la relación entre los uniformados y el pasado ministro de Defensa, Iván Velásquez, estaba en duda. Quizás, esperamos, que uno de los suyos ocupe el cargo sea una oportunidad para tender puentes, mejorar la coordinación y, sobre todo, dar resultados operacionales. Es urgente que ocurra.

En otro gesto simbólico con impactos prácticos, el nuevo ministro, general Pedro Sánchez, se retiró de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Con esto puede evitar un desastre: la renuncia de unos 30 oficiales, incluyendo la cúpula militar, que están por encima de él en rango y edad, y por ende no podrían continuar en sus cargos según las costumbres castrenses. No es momento de ese tipo de purgas, con el país en crisis. Si en la Casa de Nariño están pensando en forzar esas renuncias o si en la cúpula están considerando necesario hacerse a un costado, la invitación es a reconsiderar. No podemos perder toda la experiencia que hay sobre la mesa ni la capacidad de ejecución.

Nos queda la pregunta más importante: ¿seguirán las fuerzas armadas atadas a unos procesos de paz total que no avanzan o permitirá el presidente Petro que el Estado colombiano muestre, con responsabilidad, su fuerza? Ya no es cuestión de simbolismos: hay gente asesinada, gente desplazada y poblaciones enteras aterrorizadas por el sonido de las bombas. ¿Cómo responderá el Gobierno?

