Se requiere claridad sobre la transición energética

Es urgente que el Gobierno ofrezca claridad en sus planes para implementar la transición energética, y cierre el tema de manera definitiva. Foto: Cortesía: UTL Carolina Arbeláez

El Gobierno de Gustavo Petro se ha venido convirtiendo en el gobierno de las contradicciones públicas. Nada lo demuestra más que los tumbos que da en sus planes de exploración y explotación de hidrocarburos. En el Foro Económico Mundial, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a hablar de la decisión de no suscribir nuevos contratos, anuncio que fue inmediatamente desmentido por el equipo económico del Gobierno, y matizada por el propio presidente. Mientras tanto, la acción de Ecopetrol sigue siendo zarandeada y la inversión extranjera, espantada.

Podemos hacer una cronología de los desencuentros. En julio, cuando se anunció que el ministro de Hacienda sería José Antonio Ocampo, este fue claro al hablar con Noticias Caracol: Colombia “tiene que explorar más y buscar más gas (...) el autoabastecimiento sí es un objetivo claro, incluso hay que seguir exportando petróleo, porque si no el problema de balanza de pagos se vuelve inmanejable”. Sin embargo, cuando Vélez fue nombrada como ministra de Minas y Energía, planteó la prohibición de nuevas exploraciones. Eso lo concretó en octubre la entonces viceministra de Energía, Belizza Ruiz: “El gobierno del presidente Petro no va a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, no sé qué parte de esa frase no han entendido”. Pues al parecer en el mismo Gobierno no habían “entendido” tampoco la frase, pues inmediatamente el ministro Ocampo salió a desmentirla: “Esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”.

Así terminamos el año pasado, con las aguas más calmadas, hasta que esta semana, en Davos, Vélez revivió la polémica. Fue contundente: “Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, (...) por supuesto muy polémico, pero para nosotros es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. En respuesta, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, tuvo que salir al paso para reiterar que “no es una decisión de gobierno”. El presidente Petro, a su vez, agregó que “tenemos suficiente tiempo de consumo interno para hacer una transición planificada y ordenada”, y habló de robustecer a Ecopetrol mediante la exportación de hidrógeno verde.

Quedamos, entonces, en las mismas, lo cual es preocupante, porque una transición energética cuidadosa y que garantice un futuro sólido a Ecopetrol es un pilar esencial de la capacidad de este Gobierno y los siguientes para llevar a cabo reformas sociales que disminuyan la desigualdad. Como bien lo dijo Acosta, “Colombia sigue necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo”, y por eso mismo es urgente que el Gobierno ofrezca claridad en este tema y lo cierre de manera definitiva.

No ayudan tampoco las noticias internas del Ministerio de Minas, que resultan desalentadoras. Hace poco, la viceministra Ruiz y otros funcionarios de alto nivel presentaron su renuncia, por petición de la ministra Vélez. Transcurridos tan solo seis meses de haber empezado a trabajar, esa es una pésima señal sobre la capacidad del Ministerio para liderar las discusiones que se están dando en Colombia y en el mundo, y en la cuales, al parecer, la ministra Vélez no quiere escuchar razones que no sean las suyas.

En este punto, pedirle al Gobierno que ajuste su manera de comunicar al país es redundar en una crítica persistente, pero sigue siendo necesario hacerlo. ¿Habrá o no nuevos contratos de exploración y explotación? ¿Quién tiene la voz autorizada en el tema? ¿Cuál es el plan de transición energética que se le presentará al país? Son urgentes esas respuestas.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.