Siguen los desastres de Carlos Ramón González

Deja un mal sabor de boca el fiasco diplomático con ocasión de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua. Si bien ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó una nota urgente enviada a la dictadura de ese país para solicitar la extradición de su exfuncionario, las explicaciones de lo ocurrido antes de la orden de captura formal permiten entrever un actuar que, aunque legal, no cumple con los estándares esperables de los servidores públicos. Desde el ahora senador y entonces embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, hasta la misma Cancillería y su aparente desconocimiento de lo ocurrido, ¿acaso hubo la intención, así sea por omisión, de permitir una burla a la justicia?

Ayer, en su cuenta de X, el presidente Petro publicó un correo electrónico. “La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial, como se explica en los documentos adjuntos”, dice la comunicación. Unos días atrás, el mandatario había escrito, también en X: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”. En otros momentos, ha defendido el actuar de su gobierno.

La otra persona que se ha defendido es el ahora senador Muñoz. En un comunicado, el exembajador dijo que “facilitó” el ingreso del exfuncionario imputado a Nicaragua en un momento “en que no existía imputación, condena, órdenes de captura, órdenes judiciales, restricciones legales ni mucho menos la circular roja de Interpol que hoy solicita la Fiscalía”. En términos estrictos, eso es cierto. Sin embargo, González salió del Gobierno y de Colombia en medio de un escándalo de corrupción que ya anunciaba repercusiones. Muñoz tampoco cuenta que compartió espacios con su copartidario en Nicaragua y que la solicitud de su residencia fue enviada por Óscar Muñoz, el diplomático colombiano de más alto rango en ese país y un viejo aliado de... León Freddy Muñoz. Se escucha muy mal, se ve muy mal, así todo haya sido dentro del cumplimiento de las normas.

También le queda muy mal a la Cancillería la confesión que tuvo que hacer hace unos días. “El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el encargado de Negocios, a. i. de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”, escribieron. El encargado era Óscar Muñoz. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en muchas palabras, hizo su propia versión del “me acabo de enterar” que tanto ha perseguido a la política colombiana.

Nos queda esperar, entonces, la respuesta del régimen de Ortega. Todo porque el comportamiento de González no estuvo a la altura de los cargos que ostentó. Contrasta, por ejemplo, con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha estado en el país y presentándose ante las autoridades reconociendo la importancia de la investigación en curso. No se trata de abandonar la presunción de inocencia, sino de respetar la justicia.

