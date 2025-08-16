Un ataque contra la poca prensa que queda en Gaza

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 186 periodistas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre del 2023. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Una y otra vez, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que los ataques en Gaza son una respuesta proporcional y necesaria para defender a la democracia más importante de su región. Netanyahu propone a Israel como un referente que defiende las libertades, entre esas la libertad de prensa, y miembros de su gabinete han empleado palabras deshumanizantes para describir a sus enemigos. En síntesis, plantean que esto es una lucha de la “civilización” contra la “barbarie”, y cualquier pedido que se les haga, como el reciente de evitar la hambruna ocasionada por las restricciones impuestas por el ejército israelí y los bombardeos, es recibido con hostilidad. Ese relato ha sido desacreditado en varias ocasiones a los ojos del mundo. Esta semana se agregó una razón adicional: el bombardeo y asesinato de periodistas de Al Jazeera.

Fue un ataque intencional. Así lo aceptó el ejército israelí. Sabían que en una tienda de campaña, frente a las puertas del hospital Al Shifa en ciudad de Gaza, había periodistas. En total murieron seis, cuatro de ellos pertenecientes a la nómina de Al Jazeera y otros dos que trabajaban de manera independiente. Las víctimas fueron los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, el conductor Mohammed Noufal, y los reporteros Mohammed Qreiqeh, Mohammad al-Khaldi y Anas al-Sharif. Sobre ese último fue el único que dio explicación el gobierno de Israel, diciendo, sin aportar pruebas, que se trataba de un integrante de Hamás que se hacía pasar como periodista. Sin embargo, Al Sharif llevaba dos años trabajando de manera incansable con Al Jazeera y tenía cientos de miles de seguidores en redes sociales. Su labor como periodista en una zona de difícil acceso para la prensa libre lo convirtió en una voz esencial. No fue suficiente para merecer, cuando menos, un juicio justo: fue asesinado junto con sus colegas.

Tristemente, no son los primeros periodistas asesinados en Gaza. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, 186 periodistas han muerto desde el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás llevó a cabo la terrible masacre terrorista en Israel. Al Jazeera, de los pocos medios que han podido seguir cubriendo desde el terreno en Gaza, también sufrió la muerte del corresponsal Ismail al-Ghoul y su camarógrafo, Rami al-Rifi, en un ataque aéreo en el 2024. Volviendo a Al Sharif, su propio padre también murió en 2023 cuando Israel bombardeó la zona donde se encontraba su hogar.

La directora del Comité, Jodie Ginsberg, le dijo a la BBC que “la ley internacional es muy clara al especificar que los únicos individuos que son objetivos legítimos en una guerra son los combatientes activos”. Ese no era el caso de Al Sharif ni de ninguna de las otras víctimas. Empero, la ley internacional ha sido ignorada una y otra vez por el gobierno de Netanyahu. Silenciar periodistas que han puesto los reflectores sobre la crueldad de la violencia en Gaza es un abuso, uno más, en una guerra que debe terminar cuanto antes.

