Un Nobel que nos conoce y que nos habla 

Si Colombia quiere vencer el populismo y la desigualdad, debe apostarles a las instituciones fuertes y democráticas. Foto: EFE - NANCY WONG / HANDOUT

Colombia puede salir a cobrar, un poco, el Premio Nobel de Economía entregado esta semana. Nuestro país ha hecho parte de los estudios de James Robinson, quien junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson se llevaron el galardón por sus estudios sobre inequidad. Nos concentramos en Robinson, profesor de Gobierno de la Universidad de Chicago, porque él mismo ha reconocido que sus análisis sobre nuestro país le ayudaron a entender el rol de las instituciones, tanto económicas como políticas, en el desarrollo o subdesarrollo de las naciones. Sus aportes y lecturas sobre nuestra realidad son aún más vigentes y le apuntan a una pregunta esencial: ¿cómo logramos que nuestra democracia liberal mejore la vida de las personas?

Robinson, quien ha publicado varios textos en El Espectador, escribió en 2014 en este diario un diagnóstico certero sobre Colombia. Según él, vivimos en medio de dos relatos de nación. Uno de ellos es el de “un país exitoso, con políticas macroeconómicas estables, una larga historia de democracia y libre de renegociaciones de la deuda y populismo”. En contraparte, contamos con “otra narrativa que pregunta cómo un país puede ser exitoso cuando ha vivido una guerra civil por 50 años (...) y cuando el Gobierno es incapaz o reacio a proveer bienes públicos básicos para la mayoría de sus ciudadanos”. Seguimos navegando esos mismos retos.

En el comunicado del premio, Jakob Svensson, presidente del Comité para el Premio en Ciencias Económicas de la Academia, dijo que “reducir las enormes diferencias de ingresos entre los países es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”. Al respecto,Daron Acemoglu mencionó que “tenemos que centrarnos aún más en instituciones más fuertes y democráticas. Es algo importante para el mundo que dejaremos a nuestros hijos y nietos”. Los mensajes aparecen en medio de una crisis democrática global. En América Latina y en el resto del planeta, vemos a líderes autoritarios, de derecha y de izquierda, diciendo que la democracia no es tan útil para dar respuestas; que es momento de sacrificar las instituciones en pos de las soluciones fáciles, rápidas. Ese discurso es persuasivo porque parte de una realidad: aunque nuestras sociedades han mejorado mucho en las últimas décadas, todavía seguimos dejando atrás a muchas personas. Es inhumano que personas mueran de hambre, por citar un ejemplo extremo, en un mundo de tanta opulencia.

A propósito del premio, Noticias Caracol entrevistó a Robinson. La pregunta era qué ha fallado en nuestro país y su respuesta fue, de nuevo, un reto a nuestros gobiernos. Según Robinson, tenemos “problemas con las instituciones económicas, con los monopolios, con la seguridad y la definición de los derechos de propiedad, problemas con el sistema educativo, problemas con el acceso a los servicios... Eso tiene que ver con la debilidad del Estado colombiano para regular la sociedad o brindar oportunidades a la gente. La mitad de Colombia no está gobernada. En el Pacífico o los Llanos no hay carreteras, no hay infraestructura”. También envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien comparó con el expresidente Iván Duque: de poco sirve un buen diagnóstico si no hay capacidad de implementar, si no se sabe cómo reformar las instituciones.

Entonces, sí, nuestro país puede salir a cobrar, pero debería hacerlo con un mea culpa de nuestra élite política. Con la democracia en juego, no podemos seguir conviviendo con los discursos que no ejecutan, con las promesas ineficientes, con la politiquería paralizante. Los colombianos exigen soluciones.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.