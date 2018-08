Unos Juegos Centroamericanos exitosos

Terminaron, con éxito rotundo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Barranquilla del 19 de julio al 3 de agosto. Aunque en lo deportivohubo decepciones, el país sigue consolidando sus procesos y tiene mucho campo para mejorar. La ciudad, por su parte, se fajó con una organización impecable. Son buenas noticias.

México hizo historia. No sólo superó las 300 medallas, con un total de 341 preseas (132 oros), sino que es la primera vez desde 1966 que logra destronar a Cuba, campeón habitualmente indiscutido en los Centroamericanos. Sus atletas fueron imbatibles en múltiples deportes, incluyendo el triatlón, nado artístico, béisbol y futbol femenino. Es un triunfo merecido, que además posiciona muy bien al país de miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El segundo lugar fue para Cuba, que se fue decepcionada con sólo 242 medallas, de las cuales 102 fueron de oro. La otrora reina, pese a que tuvo una remontada en la segunda parte de los Juegos, se vio opacada.

Por su parte, la participación colombiana fue agridulce. Empezando por lo bueno, fuimos indiscutidos en el tercer lugar, con 270 medallas, de las cuales 79 fueron de oro (por eso quedamos detrás de Cuba, pese a tener más medallas en total). Además, múltiples atletas nacionales comprobaron su favoritismo y dieron golpes de autoridad en cada una de sus disciplinas. Las pesas, por ejemplo, siguen siendo un fortín colombiano.

Sin embargo, como dijo Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, “el resultado no nos deja para nada satisfechos. La idea era hacer la mejor participación histórica por los antecedentes que traíamos y por la localía, pero no se nos dio”.

Fueron varios los factores para esa decepción: grandes atletas lesionados, así como fallas en deportes que suelen ser fuertes como ciclismo, patinaje y boxeo. Se vieron deportistas que no están al 100 % y deben seguir preparándose para los Panamericanos del año entrante.

Nos parece, no obstante, que la frustración sentida es un buen síntoma. Colombia ya es un país que, dados sus enormes esfuerzos de inversión en el deporte, no está dispuesto a conformarse con los resultados de siempre. La ambición de la que tanto hemos hablado al tratar estos temas, y que se contagia a nivel nacional cada vez que hay una competencia, debe seguir siendo la guía. Es claro que podemos obtener mejores resultados, no puede perderse el impulso. El mensaje también va para el nuevo gobierno, que no puede desaprovechar todos los avances que se han conseguido en este tema.

La buena noticia es que nos encontramos a mitad de ciclo. Todavía pueden hacerse los ajustes para que la participación en las competencias restantes, en particular los Juegos Olímpicos, sea excepcional. Se vale soñar.

Finalmente, es necesario aplaudir a Barranquilla por su organización. La ciudad demostró que Colombia puede ser la sede de los grandes eventos sin ningún problema. Un impulso para seguir obteniendo reconocimiento internacional.

