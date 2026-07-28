Usar la salud mental como excusa es estigmatizante

Millones de colombianos son, en palabras del presidente, ‘pacientes psiquiátricos’ y se desempeñan de manera adecuada. Se requiere un cambio en cómo nos referimos a la salud mental. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La publicación del presidente de la República, Gustavo Petro, contra Angie Rodríguez –hasta ayer directora del Fondo de Adaptación– es insólita. En pocas frases, el mandatario ventiló información confidencial sobre su salud mental, especuló sobre su idoneidad para ocupar un cargo público y ordenó declararla insubsistente por “incompetente”. En medio de su evidente ira por las declaraciones de Rodríguez en medios de comunicación, el presidente decidió estigmatizar a los colombianos que buscan ayuda profesional por problemas de salud mental. Eso aparte de haber agregado una prueba más de su falta de rigor al momento de elegir a quiénes lo rodearon durante estos cuatro años.

El despido de Rodríguez es, por supuesto, político. Desde inicios de mes, el Gobierno sabía de su incapacidad médica por problemas de salud mental, pero solo hasta ahora se esgrimió ese argumento para buscar destruirla en el debate público. ¿Por qué en abril, cuando Rodríguez dio varias entrevistas contando sobre la corrupción que vio en el interior de la administración Petro, el mandatario no la encontró “incompetente”? ¿Por qué solo hasta ahora el presidente dice que “lamenta” haberla conocido? Estamos hablando de una persona que fue su mano derecha, dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia y ocupó varios cargos en este Gobierno.

Más allá de tantas preguntas, acude a prejuicios para intentar lastimar la imagen pública de Rodríguez. Se refiere a ella como “paciente psiquiátrica”. También especula sobre su estado actual: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”. Finalmente acusa a Noticias RCN de faltarle el respeto a Rodríguez y de “manipularla”. Lo único que le faltó, aunque no era necesario, fue utilizar la palabra “loca”, que es el tipo de asociación que está buscando despertar en los colombianos. En esencia, lo que quiere es que creamos que Rodríguez no debería ser escuchada y que haber buscado ayuda profesional es una muestra de su incompetencia.

Presidente, las incapacidades por razones de salud mental no son motivo de burla. No conocemos el caso puntual de Rodríguez, pero pueden ser múltiples las razones que llevaron a un psiquiatra a pedir que estuviera unos días lejos de su cargo. Al preguntar si se mejoró “tan rápido” muestra su agresiva ignorancia sobre la salud mental. Hay millones de colombianos que son, en palabras del presidente, “pacientes psiquiátricos” y que al mismo tiempo desempeñan trabajos de manera adecuada. El problema en Colombia es que, por estigmas como el que reproduce el mandatario, las personas prefieren sufrir en silencio y no buscar ayuda. Esa es una tortura. Estamos en mora de un cambio cultural en torno a la manera en que nos referimos a la salud mental.

Por supuesto que Rodríguez no debió seguir en el Gobierno hace mucho, pero por razones que nada tienen que ver con su salud mental. Sus denuncias graves terminaron en un silencio extraño dentro de la Casa de Nariño. La administración Petro termina así su período presidencial en medio de escándalos autoinfligidos por culpa de su falta de transparencia y por ser reacio a la crítica. No puede pasar que, ante ese caos político, el mandatario se lleve por delante el decoro que esperamos de su cargo.

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