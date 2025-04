¿Vampiros o justas alarmas en finanzas públicas?

La alarma del Fondo Monetario Internacional había sido predicha por analistas no tan lejanos ideológicamente del Gobierno. Haría mal la Casa de Nariño en creer que son vampiros. Foto: AFP - JIM WATSON

El Gobierno Nacional no puede esperar que sus discursos y decisiones en torno a las finanzas públicas no tengan consecuencias. En este espacio, en varias ocasiones, hemos celebrado que los primeros dos años de la administración de Gustavo Petro fueron responsables en términos macroeconómicos, pero los errores evidentes de esa época se han sumado ahora a un presidente cada vez más combativo en su discurso y su actuar. La campana de alerta que prendió el Fondo Monetario Internacional (FMI) recibió una respuesta ofensiva y hostil del mandatario en campaña, pero deja entrever que los mercados internacionales no sienten seguridad sobre cómo maneja el Gobierno los tiempos de vacas flacas.

Sí, es cierto que Colombia todavía no ha perdido la Línea de Crédito Flexible y que también se trata de un monto autorizado para emergencias que, en principio, el Gobierno no pensaba usar. Empero, desde 2009 veníamos con una renovación expedita de este instrumento, que fue utilizado durante la pandemia en un tiempo en que fue necesario. Ahora, el FMI sintió la necesidad de someternos a un proceso de revisión con más detalle y enviar una clara advertencia: un déficit del 6,7 % del PIB en 2024 y una deuda pública al 61,3 % del PIB. Tampoco hay un plan claro para recuperar el largo trecho que les falta a las finanzas públicas.

El Ministerio de Hacienda respondió que se están tomando las medidas necesarias, pero es probable que el FMI, como el resto de mercado internacional, esté más concentrado en las constantes declaraciones del presidente Petro y su impaciencia con el Banco de la República, con el Congreso, con tener que hacer recortes y con la regla fiscal. Cuando se supo la noticia, el mandatario decidió publicar en su cuenta de X un ataque claro contra la directora del Fondo: “Vienen los vampiros, pero los vampiros desaparecen ante el sol, Georgieva”. ¿Manejo macroeconómico con lenguaje de bodeguero?

El Gobierno dirá que hay una conspiración de la ultraderecha internacional para sabotear su Gobierno, así como ve uribismo en todo lo que hace el Banco de la República, pero la realidad es que voces expertas más cercanas a su ideología vienen diagnosticando el problema desde hace tiempo. Su exministro José Antonio Ocampo, ahora persona non grata, advirtió que esto podía pasar. Salomón Kalmanovitz, experto economista, ha dedicado varias de sus columnas a los problemas en el manejo fiscal. Su exviceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, lo resumió todo muy bien para El Espectador, al explicar que el FMI está presionando “al Gobierno a responder con una hoja de ruta fiscal frente al preocupante déficit fiscal de 2024 (6,8 % del PIB), al respectivo aumento de los niveles de endeudamiento y a la pérdida de credibilidad en la planeación de las finanzas públicas —resultado de la conocida sobreestimación de ingresos fiscales que ocurrió desde finales de 2023 para justificar un mayor gasto en 2024 y 2025—”. Vampiros, seguramente, pensarán en la Casa de Nariño.

No se tratar de catastrofizar, pues los indicadores muestran que el Gobierno puede atender el llamado. La pregunta es si, en medio de campaña política, hay incentivo para hacerlo. Por el bien de las finanzas de los colombianos, el Ministerio de Hacienda necesita escuchar con atención las señales de alerta.

