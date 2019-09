Educación y algo más

none

El sustituto actual de la historia —en particular entre millennials— son las redes sociales in crescendo, que con el aumento de plataformas, velocidad y atiborramiento de “noticias” hay pocas posibilidades de constatar verdades y ante todo mentiras. Esa es la triste realidad de la sustitución “espontánea” de la historia por parte de la información “en tiempo real”.

Cuando surgió el desarrollo capitalista sostenido, en medio de la Violencia de mediados del siglo pasado, no había escuelas rurales y solo en pocos municipios había colegios con secundaria completa. La separación entre niños y niñas era la regla y las comunidades religiosas mandaban la parada en un país donde casi toda la población profesaba la religión católica ortodoxa. Además, el magisterio público era escaso y desarticulado. Cuando comenzó el sindicalismo, uno de sus desarrollos iniciales fue en el magisterio. Pero Fecode ha sido un obstáculo para que mejore la calidad del magisterio: buena parte de las pruebas de calidad se ven como “atentados” contra la independencia sindical. Pocos gobiernos han buscado implementarlas. La mediocridad de la enseñanza pública es una constante que cubre gran parte de escuelas y colegios. Y varias de las pocas reformas oficiales de la educación han sido negativas.

Colombia está repleta de problemas, unos compartidos con países y otros exclusivos. Entre los primeros sobresalen la corrupción y el deterioro de la democracia. Entre los segundos están la debilidad política del Estado y su ausencia efectiva en la mitad del territorio nacional, además de la extrema desigualdad social. Pero hay un problema particular, que es la educación.