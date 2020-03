El aborto en la era Trump

Donald Trump prometió que acabaría con el fallo de “Roe vs. Wade” cuando fue candidato la primera vez y con ese fin nombró a dos jueces, hombres, blancos, conservadores y antiaborto en la Corte Suprema compuesta por nueve magistrados. Alteró el balance del tribunal a su favor y espera que el fallo de la ley de Luisiana se haga poco antes de las elecciones en noviembre y le vuelva a significar votos. No es respetable explotar para efectos electorales algo tan delicado –y a veces tan doloroso– en la vida de una mujer como puede ser la decisión de abortar.

La demandante sería “Jane Roe” y el fiscal de Dallas, Henry Wade, representaría al Estado. Tres años más tarde, el alto tribunal falló a favor del derecho de la mujer de elegir si continuaba o no con un embarazo y aplicó para todo el país. Desde entonces, se estima que más de 55 millones de mujeres han abortado de manera legal. La ley no alcanzó a beneficiar a Norma, quien dio a luz a su tercer hijo, lo entregó en adopción y su vida continuó sumergida en el caos y la desesperación.

A los 22 años Norma McCorvey quedó embarazada por tercera vez y de un tercer hombre al que no amaba, como tampoco amó a los dos anteriores, pues era una mujer homosexual que aún no se reconocía públicamente como tal. Su primer hijo lo adoptó su mamá, el segundo también lo entregó en adopción y el tercer embarazo la sorprendió cuando su vida se derrumbaba, víctima de la drogadicción, la pobreza y la depresión. A mediados de 1970 y con cinco meses de embarazo, fue a dar a la oficina de dos jóvenes y ambiciosas abogadas en Dallas, que estaban sedientas de un caso como el suyo para desafiar la ley que prohibía el aborto en Texas. La repercusión del caso, que fue elevado a nivel nacional, tras muchas apelaciones en una corte estatal, llegó a la Corte Suprema de Justicia en Washington.

Se llamaba Norma McCorvey pero el mundo la conoció por su seudónimo, Jane Roe. Su vida fue trágica de principio a fin y habría sido una historia más de frustración y fracaso, de no haber sido porque se convirtió en el rostro visible de una lucha que necesitaba un nombre: la del derecho al aborto en los Estados Unidos. McCorvey es “Roe”, en el emblemático caso “Roe vs. Wade”, que otorgó a las mujeres en su país el derecho al aborto en enero de 1973.