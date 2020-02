El aborto: ¿un problema insoluble?

También esto significa que si la Constitución no prohibió ni permitió el aborto, sea el Congreso y no la Corte quien tome la decisión sobre un asunto que es, de veras, fundamental y también es, de veras, genuinamente político.

Lo anterior significa que en una democracia todos tenemos el derecho a disentir, que nadie tiene el derecho de llamar “asesinato” (ni mucho menos “genocidio”) a lo que no lo es y que tanto creyentes como no creyentes estamos obligados a acatar con lealtad las decisiones del Estado de derecho.

Y en este punto, precisamente, se encuentra la solución. Los cristianos y otras muchas personas consideran que el aborto es un asesinato, pero “asesinato” es una categoría legal, un delito o conducta que el Estado identifica, tipifica y castiga —o no castiga— según su potestad. Los creyentes están obligados ante Dios y su conciencia a evitar el aborto, pero el Estado no tiene obligación de imponer ese mandato sobre todas las personas, creyentes o no creyentes.

Del otro lado, hay que notar que los defensores del aborto no defienden el aborto sino el derecho de la mujer, en circunstancias excepcionales (el caso de Colombia) o según su voluntad (en Dinamarca o en China). A este derecho personal se le suman dos grandes costos sociales. El costo del embarazo prematuro, de la reproducción de la pobreza, de los niños no deseados y, según estudios serios, de su mayor propensión a la criminalidad. Y el costo de penalizar el aborto, de que muchísimas mujeres tengan que acudir a clínicas o a comadronas tenebrosas, mientras que las más ricas pagan su cirugía en el exterior.