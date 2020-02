El año viejo

La ley de crecimiento fue una reforma tributaria regresiva que va a agravar el déficit fiscal a partir de 2020, al reducir las tarifas de renta de las empresas, reducir el IVA y entregar prebendas a empresas amigas del Centro Democrático. Según el representante de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, se trata de varias malas ideas, porque al Gobierno no le sobra la plata, sino que le falta, y bastante. Son costosos en especial el descuento de IVA en la adquisición de bienes de capital y la exención de IVA durante tres días. Además, afirma que para cumplir con la meta de déficit fiscal proyectada en 2,2 % del PIB, el Gobierno ha preparado algunas desinversiones, y que está a la espera de recaudar ingresos de los dividendos provenientes de Ecopetrol, lo cual, para la calificadora, no representa una mejora estructural en las finanzas públicas. De hecho, el Gobierno finca sus esperanzas en mejorar el recaudo tributario en $8 billones por la mayor eficiencia de la DIAN, que es la promesa perpetua que se hacen todas las administraciones, y presiona al Banco de la República para que genere más utilidades.

“En un año hemos logrado la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal y para el 2019 terminaremos con un superávit fiscal primario de 0,6 % del PIB”, declaró entusiasta el presidente Iván Duque ante 600 empresarios en Barranquilla en septiembre pasado. El déficit primario se contabiliza sin incluir los intereses de la deuda pública. Aunque no se tienen datos actualizados, en 2018 se abonaron $27,5 billones de intereses y hasta la mitad de 2019 otros $14,6 billones, que extrapolados nos dan 3 % del PIB para el año completo. El faltante de impuestos va a tener que llenarse con una deuda cada vez más grande. No es como para dar grititos de entusiasmo.