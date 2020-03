El cinismo de las Farc

Parece que las Farc no han caído en cuenta de que no basta con pedir perdón públicamente, porque esto es un proceso que debe reflejar el arrepentimiento y los deseos de trabajar por el bien de la sociedad a la que un día le hicieron daño. Que solo de esta manera podrán ganarse la confianza de todos los colombianos, porque desconociendo los hechos sucedidos durante la confrontación con el Estado a través de las armas lo único que logran es darle la razón a quienes se opusieron a la firma de la Paz.

No sé en qué pueden estar pensando los miembros de la exguerrilla de las Farc al presentarse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y declarar de manera genérica que “pudieron cometer excesos con las personas que estuvieron en la selva durante años bajo su poder en contra de su voluntad”, desconociendo el sufrimiento que puntualmente y de manera específica pudieron causarles, pero de lo que sí puedo estar seguro es quE resulta bastante infame el no aceptar ni reconocer los vejámenes a los que fueron sometidos durante todos esos años.