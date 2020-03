El coronavirus y las plagas de Colombia

Colombia se merece algo mejor. O tal vez no: cada país tiene los gobernantes que se merece. Qué tristeza saber que no fuimos capaces de superar los odios, de construir como nación, de tener propósitos comunes. De hacer país.

Un país así no es viable. Estamos a punto de una catástrofe tremenda sin antecedentes recientes. Pero eso no lo ven los políticos porque prefieren tramitar sus odios en contra del presidente Duque, antes que pensar en el largo plazo.

Hemos llegado a tal grado de descomposición y odio que la congresista Ángela María Robledo, ante la decisión del BID de posponer su asamblea, trinó diciendo lo siguiente: “Presidente Duque, se le bajaron del bus en la Asamblea del BID, por eso la cancelan, no es un acto de responsabilidad con Colombia, no nos diga más mentiras”. Esta mezquindad la refleja de cuerpo entero.

Las consecuencias no solo en términos de salud son alarmantes, sino, dicen los expertos, pondrán a la economía del mundo en una situación que podría no tener antecedentes recientes. La pandemia será también de tipo económico. ¡Qué susto!