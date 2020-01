El costo oculto de la ética

Ahora bien, para quienes están pensando que está bien ser ético pero ser pillo paga, como está pasando con sonados casos en la actualidad nacional, el mensaje es que no habrá mejor juez para ellos que la sociedad. La voz del pueblo es la voz de Dios, por eso es importante que la sociedad se indigne y vete a los amigos de lo incorrecto. Seguir adulando a líderes negativos y seguir brindándoles pleitesía porque tienen el poder momentáneo es caer en el juego de lo incorrecto. Tampoco debemos caer en hacer lo incorrecto porque el vecino o la competencia lo hace. Ya habrá tiempo para ver los resultados. Bien dice el dicho que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

Enfocarse en lo que está bajo nuestro control ayuda a combatir la perdida de energía en las críticas y en los juicios de valor, por ejemplo. Focalizar nuestros esfuerzos en hacer productos o servicios éticos es lo verdaderamente importante. Tener claro que en toda la cadena productiva del producto o servicio hay situaciones que conllevan a hacer lo correcto es nuestro deber. Pensar que el vecino o la competencia no lo hacen es caer en las discusiones estériles y que nos roban tiempo y energía. Estoy convencido de que, si se opta por hacer lo correcto, las consecuencias de ello serán más que positivas. Lo bueno y lo malo se pegan. Yo opto más bien por lo bueno, así sea que en el corto plazo los resultados no se vean. Lo importante es que debemos combatir ese mal endémico del cortoplacismo.

Hacer la fila, esperar el turno, no buscar amigos o amigos de los amigos para que nos ayuden o nos hagan un favor que pasaría por encima de quienes están esperando su turno es parte de lo simple y cotidiano de la ética. Ejemplos tan sencillos y que hacen parte de nuestro comportamiento tienen consecuencias importantes en una sociedad ávida por hacer las cosas correctamente. Es que la ética comienza por hacer lo correcto. El costo de no hacer lo correcto conlleva a consecuencias desastrosas. Lo más curioso es que hay costos ocultos en ello. El principal costo oculto es el robo de energía y de tiempo en los seres humanos. Para explicarlo mejor basta con revisar cuánto tiempo se invierte por parte de los contratistas del Estado en revisar las maniobras necesarias para buscar la rentabilidad de un proyecto. Todo esto por cuenta de las coimas directas o indirectas que han de pagar para ganarse un contrato. Por otro lado, los empresarios y emprendedores que buscan incansablemente la mejor manera de pagar menos impuestos.