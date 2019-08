El desempeño de Duque

none

Un problema de fondo es la falta de liderazgo del presidente, que viatica más de lo que gobierna. Duque ha demostrado que carece de capacidad para convocar a las fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluso a las que le son afines, para diseñar una agenda legislativa que cumpla sus promesas electorales: combatir la corrupción, reformar el régimen pensional, hacer una reforma laboral que proteja a los trabajadores y haga productivo el régimen de regalías para todas las regiones. Su escasa distancia frente al pugnaz senador Uribe Vélez y el estar rodeado de ministros y senadores belicosos le impiden tomar un rumbo constructivo en la formulación y aprobación de políticas. Hay en su gabinete jóvenes brillantes con capacidad técnica, pero sin el apoyo del Congreso ni del Centro Democrático sus iniciativas no prosperan. Mantener ministros impopulares como Carrasquilla y Botero, y una ministra de Gobierno ineficaz, ocasiona un costo político que se traduce en incertidumbre y un menor crecimiento económico futuro, como lo planteó hace poco la unidad de inteligencia de The Economist.

A un año de la administración Duque son pocos los logros que puede mostrar. El crecimiento económico del primer trimestre de este año fue mediocre y los indicadores estimados del segundo trimestre han hecho que el Banco de la República reduzca su proyección de crecimiento para 2019. La ley de desfinanciamiento produjo un faltante de $8 billones en las arcas del Gobierno, que no se sabe de dónde van a salir (¿de la DIAN, de la austeridad, de la venta de activos públicos?). Las cuentas externas acusan déficits crecientes, que junto a la incertidumbre han contribuido a una devaluación considerable de la tasa de cambio durante ese año. En agosto de 2018 el dólar se adquiría a $2.900 y hoy a unos $3.400.