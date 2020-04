El empleo y el COVID-19

Es muy difícil saber con seguridad. Posiblemente la economía va a quedar muy debilitada por los dos choques simultáneos (pandemia y caída del petróleo) y la recuperación va a ser muy lenta. El gobierno también va a estar muy limitado en su capacidad de adelantar políticas expansionistas. Nuestra esperanza es que la recuperación del mundo sea bastante robusta y nos arrastre porque internamente no parece haber factores dinamizadores. La crisis en la que estamos es muy dura y, desde luego, salir de ella es la prioridad, pero los dos años siguientes no van a ser fáciles.

Algunos grupos posiblemente van a tener buenos ingresos (por ejemplo, los dueños de tiendas de barrio) pero muchos otros van a ver sus ingresos disminuidos en forma importante. Los trabajadores asalariados, especialmente los del sector gobierno y las empresas grandes, posiblemente van a mantener sus ingresos laborales pero una proporción muy grande de trabajadores por cuenta propia, que representan el 50% del empleo, posiblemente no va a recibir ingresos. Este grupo incluye tanto personas del sector informal como del sector formal (clase media). Muchos pequeños empresarios que generan bastante empleo tendrán que cerrar sus negocios y muchos de ellos posiblemente no volverán a abrirlos.