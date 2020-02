El enredo del City

En la práctica, para jugadores del nivel de los que están en el Manchester City, no jugar la Champions equivale al ostracismo profesional. Así que varios se irán, otros no llegarán. Antes de la llegada de los petrodólares, el palmarés de los “citizens” era de dos ligas, la última en 1968, y cuatro FA cups, la última de 1969. El riesgo a volver a ser lo que fue está latente.

En cualquier caso, salir de Europa trae a la memoria el castigo al Liverpool, y al fútbol inglés, tras la tragedia de Heysel de 1985, en la que aficionados “reds” provocaron la muerte de 39 hinchas de la Juventus. El Liverpool fue castigado con seis años fuera de competiciones europeas, mientras que el resto de clubes ingleses no pudieron competir en el continente durante un lustro. La consecuencia fue que el fútbol inglés, dominador en Europa en la segunda mitad de los setenta, y hasta ese fatídico día en Heysel no volvería a ganar la Copa de Europa hasta 1999. Y en parte, el Liverpool no gana la Liga inglesa desde 1990, porque le costó mucho recuperarse de ese castigo.

El objetivo central de la norma bajo disputa es que los equipos no pueden gastar más de lo que les ingresa. La acusación al equipo inglés es que infló los ingresos que recibió de su principal patrocinador, Etihad, pues estos habrían llegado directamente desde el fondo de inversiones del dueño del City, no de la aerolínea.