El futuro cercano

Los resultados electorales apuntan a un país diverso y a unos ciudadanos que en su mayoría se apartan de los extremos. Sin la llamada a los votantes de centro, ninguno de los candidatos de la segunda vuelta hubiera conseguido los resultados satisfactorios que obtuvieron.

Me parecieron desafortunados los dos discursos de celebración: Duque fue vago, prometió que gobernaría para todos, pero no tuvo la gallardía de nombrar a Petro o de felicitarlo por su buena votación; escondió a Uribe y a Ordóñez, pero es claro que ahí están y van a tener gran influencia ideológica sobre su gobierno. Petro se mostró radical y soberbio, asumió que todos los 8,3 millones de votos de los que votamos por él eran suyos y no que pertenecíamos a varios espectros ideológicos que puede fácilmente enajenar.

Duque comenzó mal al sabotear la discusión sobre la Justicia Especial para la Paz en el Congreso, sin esperar al 7 de agosto cuando será investido, mostrándose irrespetuoso de las reglas esenciales del Estado de derecho. Sus pruebas de fuego van a ser cómo trata el problema de la paz y cómo enfrenta a la oposición y a los movimientos sociales que saldrán a desafiar las políticas más dañinas a sus intereses.

Duque tiene que hacer alianzas con los partidos clientelistas para ganar gobernabilidad, lo que tiene dos aristas, una mala y otra buena: la mala es el eterno retorno de la corrupción que hace imposible el buen gobierno, que dilapida los recursos públicos y que debilita la capacidad estatal; la arista buena es que los sectores radicales del Centro Democrático deben compartir cobijas con los tecnócratas y los politicastros que ocuparán buena parte de las posiciones ministeriales y cabezas de institutos, debilitando el ala radical del Centro Democrático.

La designación de Carrasquilla como jefe del empalme y posible ministro de Hacienda refleja quizás una fisura con Uribe: aunque fue su ministro durante cinco años, le renunció cuando torpedeó su propuesta de reforma tributaria que mal que bien pretendía aumentar el recaudo. No obstante, Carrasquilla está comprometido con un programa muy conservador que incluye la reducción del salario mínimo, que considera “ridículamente alto”, y la liquidación de Colpensiones a favor de los fondos privados. En una columna de la revista Dinero decía que era necesaria “una reforma tributaria que aumente el recaudo, pero enfocada a apoyar la iniciativa empresarial, la racionalización regulatoria y el crecimiento”.

Considero que Duque no podrá apartarse mucho de la influencia de Álvaro Uribe porque este mantendrá sus hilos de poder con las élites más poderosas del país y por su gran influencia en el Congreso, con lo cual puede afectar la capacidad de gobernar de cualquier presidente. Como dice Francisco Gutiérrez, la capacidad que tenga Duque de mantener a raya los sectores más extremistas de su partido —que andan muy envalentonados— es el mayor riesgo que corre el país de caer en una nueva espiral de violencia.

La paz de Santos ha servido para empoderar a los movimientos sociales y para que los electores discutan nuevos temas y opten por alternativas distintas a las que solían prometer los políticos clientelistas. Ya no servirán las acusaciones de castrochavismo o de guerrilleros comunistas para acallar las voces que se levanten contra las políticas de Duque. ¿Podrá o querrá el nuevo Gobierno tomar medidas, entre otras, contra la violencia ejercida privada e impunemente contra los líderes sociales?