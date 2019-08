El instigador

none

Era un adminículo cuadrado de color negro marca Sim-Scale con serial 16777 con los siguientes accesorios: cargador y adaptador, convertidor de corriente europeo, micrófono y una memoria con capacidad de 512 megabytes. La grabadora de voz, según consta en el contrato No. 060 del DAS, tiene un valor comercial de $14 millones.

Cada semana le entregaba un informe verbal a la agente del DAS en el cual le contaba las conversaciones que sostenían los magistrados mientras ella les servía los tintos o se encontraba limpiando los escritorios de la sala. Inicialmente los resultados eran infructuosos porque Blanca Janeth Maldonado no comprendía ni recordaba muy bien los términos jurídicos y la información que obtenía era, según cálculos de Alba Flórez, el 3% de la que necesitaba el organismo de inteligencia.