El jardín de las delicias

none

¡Lujuria!, eso es la cocina. Es la posibilidad de mezclar, soñar y crear. Es enamorarse en un mordisco de una textura, sabor o simplemente de un aroma. Nada en la cocina es blanco o negro. La simplicidad no permite un extremo, pero sí un juego constante con lo que nos comemos. Las abuelas sabiamente decían que uno se enamora por el estómago, no por el corazón, y es cierto. Uno encuentra parte importante de su felicidad en poder compartir un buen vino, cocinar, probar y enamorarse.