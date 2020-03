El negocio privado de las pensiones

La magnitud del negocio se demuestra en el siguiente ejemplo: $100.000 invertidos al 7 % anual durante 30 años generarían un fondo de $661.226, pero una comisión del 4 % lo dejaría reducido a $123.692, mientras que Porvenir se queda con $573.534, la parte del león. El desconocimiento de los afiliados de los fondos de pensiones y la vista gorda que se hace la Superintendencia Financiera sobre el funcionamiento de los mercados donde estos invierten sus ahorros permite que cobren comisiones tan altas que los empobrecen. Según Stefano Farné, “las mesadas pagadas por las AFP no serían suficientes para garantizar a los pensionados un nivel de bienestar que guarde alguna relación con aquel que estos disfrutaban antes de la jubilación”; para muchos significará la física miseria, como sucede en Chile. Pero no toda la gente es tonta: por eso muchos de sus 16,5 millones de afiliados se están pasando a Colpensiones para que no les raponeen su ahorro pensional.

Los fondos privados de pensiones y cesantías constituyen uno de los mejores negocios del mundo. Sin mover un dedo, mensualmente les llueven $3,3 billones de utilidades. Son dueños de una vaca lechera de ubre portentosa. No informan de los portafolios en que tienen invertidos los ahorros, no consultan a sus clientes por si quieren escoger inversiones de alto, mediano o bajo riesgo, pero a todos le abonan los intereses más bajos posibles. Engañaron a la gente aduciendo que Colpensiones iba a quebrar para que se trasladaran a sus encierros.