El placer de escribir

Confieso que me gusta escribir… pero respeto la magnífica ironía de Jorge Luis Borges y me considero sobre todo un lector. ¿Y tú, amable lector?

Ernesto Sábato contó en una entrevista que le sorprendía cómo Graham Greene, quien en su concepto tenía libros maravillosos, en ocasiones publicaba otros que estaban lejos de sus mejores trabajos. Por eso, en alguna ocasión le preguntó a Greene la razón por la cual se había permitido publicar libros que, a su juicio, distaban del mejor Graham Greene. La respuesta fue: “Es que todos esos libros me han producido el mismo placer”. No sé si la respuesta de Greene fue una lección de humildad, una expresión de su sabiduría o ambas, pero de todos modos admirable.

Borges, siempre irónico, decía que él se definía fundamentalmente como un lector, pues uno lee lo que quiere, pero escribe lo que puede. Mucho menos severo consigo mismo en este aspecto, Graham Greene solía exaltar el placer de la escritura diciendo que “escribir es una forma de terapia; algunas veces me pregunto cómo aquellos que no escriben, componen o pintan logran enfrentar la locura, la melancolía, que es inherente a la condición humana”.