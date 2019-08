El Plan 002811: una estrategia equivocada

none

El Ejército, en consecuencia, no debería prepararse para contraargumentar, ni para elaborar una verdad a la defensiva, sino para reconocer responsabilidades donde las haya tenido. Hay graves casos que ya han sido objeto de condena por tribunales nacionales y por el sistema interamericano de derechos humanos. Y hay otros que el Ejército debería reconocer en vez de negarlos. Ese “intento sincero de admitir la verdad de los hechos” sería la mejor vía para contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

La verdad no debe ser el producto de una estrategia: debe descubrirse y reconocerse de conformidad con la manera como los hechos hayan sucedido. El anterior relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, señaló que “una de las primeras reivindicaciones de las víctimas es que se reconozca el daño que se les ha causado”. “Quienes han sufrido la violencia pueden percibir el esfuerzo institucional por enfrentar el pasado como un intento sincero de admitir la verdad de los hechos y comprender los patrones de larga data de socialización y reparto del poder y las oportunidades, con vistas a articular un nuevo proyecto político en torno a normas y valores” (doc. de Naciones Unidas A/HRC/21/46, agosto 9 de 2012, párr. 29 y 34).