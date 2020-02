El que se emberraca pierde

He dicho en varias oportunidades que el procurador Fernando Carillo está en campaña. Esta semana enfáticamente dijo que no está en campaña a nada. Y le creo, pues lo dijo sin titubeos. Le queda un año al doctor Carrillo y tiene unas decisiones muy importantes que tomar. En buena hora ni él ni el señor contralor Felipe Córdoba están en eso para que, junto con el fiscal Francisco Barbosa, aúnen esfuerzos en la lucha contra la corrupción que nos tiene agobiados.

El episodio de Vicky y Hassan dejó en evidencia que su egocentrismo los puso a patinar en materia grave. Ojalá todos aprendamos de esto, porque de lo contrario el periodismo en Colombia, tarde o temprano, acabará teniendo un entierro de tercera. Y me temo que no está muy lejano el día que eso pase.

No soy quién para juzgar a mis colegas, pero tampoco puedo dejar de decir que Vicky y Hassan se equivocaron en materia grave. Ambos perdieron y perdió el periodismo. La ponderación que otrora los caracterizaba quedó en el pasado. Los dos violaron las más mínimas reglas de un buen periodista y tendrán que cargar con eso por el resto de su vida. Se han puesto una soga en el cuello que, tarde o temprano, acabará por ahorcarlos en su carrera como comunicadores. En el mundo de hoy, en donde los errores se los cobran a uno con saña, estos colegas serán recordados en las implacables redes por muchos años. Y no precisamente por las cosas buenas que han hecho en el ejercicio de su profesión, que han sido muchas, sino por este lamentable episodio.