El reporte financiero y la revolución industrial

Mucho se habla de la cuarta revolución industrial. Y es que más allá de un mito, esta revolución sí que es una realidad. Comprender lo que esta revolución implica será clave para la sostenibilidad de las organizaciones. Con una realidad económica globalizada, América Latina está llamada a ser abanderada en materia económica y social. Si muchos lo pudieron hacer porqué América Latina no puede. Saber qué hacer, cómo hacerlo pero sobre todo conocer por qué debemos ser líderes y no liderados en esta revolución industrial, económica y social será la punta de partida.

Hace unas décadas las administraciones de las compañías de otrora se preocupaba por la calidad de la información financiera para la toma de decisiones. Hace no mucho tiempo se debía esperar más de dos semanas para conocer los estados financieros de las compañías. Luego de varios esfuerzos y apalancados por el avance tecnológico se logró reducir significativamente los tiempos de reporte y con ello se agilizaron las tomas de decisiones. No obstante, son muchas las compañías y los estados mismos, que sufren con la ausencia de información financiera para la toma de sus decisiones. Qué está ocurriendo y cómo se puede mejorar los tiempos de respuesta es quizá una de las inquietudes a resolver en el corto plazo.

Hemos pasado de softwares contables a softwares integrados, por ejemplo. Sin duda ello nos ha facilitado la vida, si hablamos de preparar reportes financieros o gerenciales de cara a la toma de decisiones. Sin embargo, en un mundo tan ágil y cambiante, los softwares actuales no solo requieren actualizaciones en su funcionalidad y velocidad de respuesta, sino también que logren cubrir necesidades relacionadas con nuevas fuentes de tomas de decisiones. Por ejemplo, con la transformación digital y la renovación estratégica que ello implica, no se trata solamente de cambiar o actualizar los programas integrados de las compañías. Más allá de ello, se hace necesario que se organice el reporte financiero de manera más ágil y que sobre todo dé la capacidad de respuesta necesaria para no quedarse por fuera del mercado.

Así como existe una reforma industrial actual en donde casi que todo se puede hacer a través de aplicaciones o páginas web, de esta manera el reporte financiero debería actualizarse. Para que ello ocurra es necesario que se incorporen nuevas alternativas que den respuesta a las necesidades actuales. Por ejemplo, el tomador de decisiones debería contar con reportes más sencillos y más visibles (Tableros de control sensibles a cambios en indicadores claves de gestión). Por supuesto los estados financieros son y seguirán siendo necesarios para soportar la realidad económica y financiera de las compañías. Sin embargo, los miembros de junta directiva y ejecutivos de las compañías deberían analizar, en tiempo real, la información financiera clave de las compañías. Para ello se hace necesario usar técnicas (Cuantitativas y cualitativas) de reporte más ágiles, integrales y sobre todo que sean fáciles de entender. Para los que no son financieros, leer un estado financiero se ha vuelto un desafío. Hacer que estos profesionales comprendan el valor de estos informes podría sonar lógico. Pero qué pasa si se invierte tiempo en hacerle la vida más fácil y con ello enfocar su potencial en lo que realmente sea estratégico para la compañía: las ventas y hacer crecer la compañía.

Si se logra hacer reportes financieros sencillos y fáciles de entender, seguramente mejor aporte va a tener para las empresas, pero sobre todo para los profesionales que por su formación profesional no tienen las habilidades financieras. Por esto, es necesario que las empresas busquen soluciones en el mercado que coadyuven a la generación de reportes financieros y no financieros simples y que a la vez sean profundos e integrales. Soluciones de esta naturaleza ya existen en el mercado. Invertir en estas soluciones redundará no solo en un beneficio económico para las empresas sino que coadyuvará a mejorar la productividad de las mismas.