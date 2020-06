El vértigo de noviembre

En las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de este año se juega el futuro inmediato de Estados Unidos y buena parte del mediato.

Al ver noticieros, tipo CNN, uno pensaría que allá no cunde una peligrosa pandemia de COVID-19. Abundan las manifestaciones grandes, las contramanifestaciones, hay gente en las calles, eventos masivos, largas filas y playas llenas. El país ya tiene más de la tercera parte de los muertos que la infección ha causado en el mundo. ¿No les importa contagiarse? A muchos al parecer no. Ya hay varias proyecciones creíbles que dicen que Estados Unidos pasará muy por encima de los 200.000 muertos y vaya uno a saber cuántos más habrá. El mercado accionario, que hasta la semana pasada traía un ritmo de recuperación francamente loco, volvió a caer muy duro. La razón es más o menos obvia: les guste o no a los inversionistas, la pandemia va a costar mucho dinero, costo que no puede dejar de reflejarse en el precio de las acciones.