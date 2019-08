Elogio de los libros usados

none

Es común escuchar que los libros cometen el milagro de convertir a sus autores en seres inmortales; es poco frecuente escuchar, en cambio, que los libros hacen inmortales a sus lectores. Pero esa capacidad increíble está reservada para los libros usados, en donde se guardan, como si se tratara de un cofre sin fondo, sus confesiones de último minuto, sus dudas pueriles y su apuro por encontrar respuestas o, al menos, preguntas precisas. Incluso si el libro careciera de notas al margen, si no tuviera más que algunos dobleces imperceptibles, su arquitectura abundante tendría una apariencia distinta: un libro leído se siente de golpe hinchado, como si hubiera resguardado con esmero el aire primitivo de su lector.

Parece una degradación, pero es un ascenso. Sus defectos (como esa rugosidad sobre la portada que toma de repente la forma de un riachuelo) son considerados cicatrices naturales, dolores que se han asentado. Cuando sus páginas adquieren los tonos del pasto tostado, la primera reacción no es de rechazo, sino de veneración: se trata de un artificio que ha sobrevivido al tiempo y al uso, que permanece en pie. Su apariencia débil, pues es un puñado de hojas pálidas que al fin y al cabo se desvanecería al primer contacto efectivo con el fuego, desaparece casi por completo para convertirse en una pieza inmortal. Parece más vivo que cuando salió de la imprenta, con el olor impregnado de la tinta reciente.

Los libros, sin embargo, tienen un don que entre los humanos resulta escaso: olvidan sin tropiezos. Es un atributo de supervivencia, puesto que sin él no podrían transitar de mano en mano, desapegados e indiferentes, con el mero objeto de cumplir su destino de cosa vagabunda. Un día indeterminado, como de costumbre, sus dueños los prestan (bajo el temor latente de que nunca serán devueltos), los venden o los regalan. Un día indeterminado, como de costumbre, sus dueños mueren, y los libros se trasladan, sin fórmula de duelo, a un estante ajeno o a una biblioteca pública. Para entonces, cuando se apartan de sus primeros lectores, de sus pequeños alumnos inocentes, se convierten en libros usados.