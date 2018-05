Encuestas y candidatos

Las encuestas derrotaron a Sergio Fajardo. Mientras acertaron frente a los otros candidatos, lo “castigaron” invitando a muchos a no votar por él. Fue un fenómeno muy extraño. A finales de año, en una encuesta de Invamer Gallup, Fajardo encabezaba las encuestas con el 18,7 %; Petro llegaba al 14,3 %; Vargas Lleras, con el 12 %; De la Calle, con el 9,1 %; Marta Lucía Ramírez, 8,7 %, e Iván Duque, con el 8,4 %. Después de las elecciones parlamentarias y de las consultas, en las encuestas Duque se disparó, Petro se mantuvo y Fajardo, Vargas y De la Calle comenzaron a desplomarse.

Las últimas encuestas, previas a los comicios del domingo, casi todas acertaron, pero a Fajardo no le pusieron más del 16,8 %, siendo que logró 23,73 %, a sólo 261.558 votos de Petro. De haber acertado con él, probablemente muchos electores lo habrían acompañado con su voto y hoy estaría en la segunda vuelta, desplazando a Petro. Eso mismo habría “obligado” a De la Calle a haber hecho la coalición. Sin embargo, me aseguran que Invamer Gallup hizo una encuesta en donde predijeron la votación de Fajardo, pero no la pudieron divulgar porque fue de la semana pasada.

En las elecciones del domingo quedó demostrado que el país político vota en las parlamentarias y el país nacional lo hace en las presidenciales, de ahí la derrota que sufrió Vargas Lleras quien, con el encuestador y “profeta” César Caballero, de Cifras y Conceptos, confiaba en las maquinarias. Aquí no aparecieron, como tampoco Odebrecht.

Con Fajardo en la segunda vuelta, Duque no la habría tenido tan fácil como hoy se prevé con Petro. Parece difícil que el candidato de la izquierda lo supere, porque necesita muchos de los votos de los derrotados, y gran número de ellos no llegan allá.

Los uribistas confían en los votos del profesor Fajardo. Esperan que a ese electorado los e… Duque.