Epidemia o macroeconomía: ¿falso dilema?

En presentación reciente en el Banco Mundial, Emil Verner (Ph. D. en economía y profesor de MIT) cuestiona varias hipótesis. La investigación “Las pandemias deprimen la economía. Las intervenciones de salud pública no: evidencia de la gripa de 1918” (30/03/2020), de Correia, Luck y Verner, señala que las intervenciones no farmacéuticas (cuarentenas) impuestas durante la pandemia de 1918 en Estados Unidos —que redujeron la producción en un 18 %— mostraron que las ciudades que intervinieron antes y de forma más agresiva con la cuarentena crecieron más rápido después de terminada la pandemia. Su conclusión es que las cuarentenas reducen la mortalidad y también mitigan en el mediano plazo las consecuencias económicas adversas que genera la pandemia. Los lugares de severa aplicación presentan mejor capacidad de reacción una vez pasa la pandemia.

Se habla de un intercambio inevitable de movimientos contrarios. En el corto plazo hay que elegir entre la gravedad de la recesión económica o las consecuencias mortíferas de la epidemia. Mayor rigor y duración de la cuarentena, mayor caída de la producción y del consumo, y más profunda la crisis económica. Simultáneamente se acepta que entre mayor duración y rigor de la cuarentena, mayor probabilidad de evitar el colapso del sistema de salud y menor el número de muertes. Se asume que si no hay una medicina que cure la enfermedad, ni vacuna que la pueda prevenir, extender la cuarentena no logrará evitar la epidemia, pero sí agravará la crisis económica. En medio de la incertidumbre y la especulación se proponen diversos caminos.

Eichenbaum, Rebelo y Trabandt, tres prestigiosos economistas del Centre for Economic Policy Research, han publicado un artículo titulado “La macroeconomía de las epidemias” (03/2020), donde analizan la complejidad de esta relación y concluyen que en el escenario de referencia, donde no hay una medicina que cure la enfermedad o una vacuna que la prevenga, aplicando un modelo de simulación que relaciona la dinámica macroeconómica y el COVID-19, la política de contención extrema (cuarentena rigurosa) aumenta la gravedad de la recesión, pero salva aproximadamente medio millón de vidas en Estados Unidos. Mayor rigor en la cuarentena, mejor salud y mayor crisis económica.