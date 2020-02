Es mejor ser lindo que feo, para mi prima

Steven Landsburg no cree en esta teoría y es uno de los que argumentan que tal vez la hipótesis inicial no es tan descabellada. Como para agregarle algo de controversia, Landsburg dice que tal vez los consumidores prefieren interactuar con empleados atractivos y por eso los empleadores prefieren contratarlos así sea por un precio mayor. Tiene lógica, pero no creo que esa sea la explicación principal.

¿Significa eso que los hombres feos tenemos un castigo más grande? Parece que no. Las mujeres menos atractivas tienen un “castigo” más grande porque muchas no obtienen un empleo formal y ni siquiera entran en la estadística. También, a diferencia de lo que diría el estereotipo, las mujeres tienen menos recompensa en el mercado laboral cuando son más atractivas. Lo que siempre vemos es que, a diferencia de la riqueza y la felicidad, si comparamos ingresos con belleza sí es mejor ser lindo que feo.

Y resulta que así es: el economista Richard Easterlin, por ejemplo, ha dedicado su vida a escribir sobre la relación entre riqueza y felicidad. Al parecer esta relación no es ni tan lineal ni tan clara como uno creería. Los datos muestran que la felicidad no aumenta mucho con mayores ingresos o mayor crecimiento económico. Sí, algo ayuda (sobre todo en los ingresos más bajos), pero explica poco de la felicidad de las personas de ingresos medios y altos.