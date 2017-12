Esta Fiscalía es una pesadilla

“Esta Fiscalía está a reventar, la gente enferma, angustiada, algunos renunciando a pesar de la necesidad de un trabajo. Esta administración es una pesadilla”. Así dice el mensaje de un funcionario a las órdenes de Néstor Humberto Martínez Neira.

Las graves denuncias del senador Benedetti ponen en evidencia el papel de encubridor del actual fiscal general y su ánimo de lucro en cada proceso que tiene que ver con la corrupción alrededor de Odebrecht, descubierta por la DEA.

Aunque es claro el tono de venganza de Benedetti, por tener un pie en la cárcel por cuenta de la compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue por supuestamente recibir comisiones de éxito de Odebrecht por sus maniobras en el Congreso para favorecer a esta multinacional del crimen, también se puede interpretar como una posible vendetta, como la que se destapó con las denuncias sobre corrupción en el Sena, ahogando en la podredumbre al Gobierno.

Con anterioridad Jorge Enrique Robledo, un senador sin tacha, denunció y fue matoneado por el fiscal general, pero, ante la contundencia de las pruebas que involucran a Néstor Humberto Martínez con los irregulares contratos de Asociación Pública-Privada de Navelena y la Ruta del Sol II, tuvo que desistir ante la propia Corte Suprema de Justicia y reconocer que el senador Robledo estaba en lo cierto.

El fiscal general encubre a un pez gordo. ¿Por qué en el proceso que cursa contra José Elías Melo aún no se certifica si sus correos electrónicos institucionales, como presidente de Corficolombiana entre el año 2009 y 2014, fueron desaparecidos? ¿Por qué no se investiga el informe de auditoría interna del Grupo Aval, suministrado este año a las calificadoras de riesgo internacional Fitchratings y Standard & Poor´s, donde se hace mención a estos correos de Melo? ¿Por qué no se menciona que el vicepresidente de sistemas y operaciones de Corficolombiana era el sobrino de Melo y que tiene que responder por tan cruciales correos?

Pero para darles de qué comer a sus onerosos defensores y casquillo a sus detractores, el fiscal general combina las formas de lucha, como lo describe Pascual Gaviria (http://tinyurl.com/y882uns4), encarcelando a opositores de su jefe político Germán Vargas Lleras. Cabe recordar que hasta Robespierre también terminó en la guillotina, y eso que él sí era incorruptible.

