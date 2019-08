¡Evelyn, libre!

none

Esta es una victoria muy importante para los movimientos de mujeres de Latinoamérica, la región del mundo con las leyes más restrictivas en materia de aborto, porque sienta un precedente para que otras mujeres encarceladas por las mismas razones que Evelyn puedan luchar por su libertad. Pero la libertad no basta, la lucha por el derecho al aborto es una lucha por la ciudadanía plena de las mujeres, por nuestra autonomía para decidir qué es lo mejor para nuestras vidas y con los recursos y oportunidades para vivir esos proyectos de vida. La libertad de Evelyn es una esperanza para todas las mujeres de la región.

Gracias al trabajo de grupos feministas nacionales e internacionales y a su abogada, Bertha de León, lograron que la Corte Suprema anulara la sentencia y esta semana, y luego de tres años de reclusión, Evelyn por fin tuvo justicia y libertad: “Les agradezco a todos los países que estuvieron pendientes. Le agradezco a mi madre por acompañarme siempre, porque sé que este tiempo ha sido duro, que tenía que ver cómo me acusaban de algo de lo que soy inocente”, dijo en sus primeras declaraciones.

Evelyn Hernández, una salvadoreña de 18 años que tuvo un parto extrahospitalario en la letrina de su casa, no tenía esa posibilidad. Su familia la llevó al hospital, en donde fue denunciada por el médico que la atendió. Evelyn ni siquiera sabía que estaba embarazada cuando esto sucedió; había sido violada de forma sistemática por un pandillero y nunca lo denunció porque el agresor la amenazó con matar a su madre. Unos meses después empezó a sentir dolores en la barriga. Luego tuvo un aborto espontáneo. Evelyn fue acusada de “homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión” y la Fiscalía pedía 40 años de cárcel. Es un tipo penal que sirve para decir que en El Salvador “no hay condenas por aborto”, porque la situación es peor: las mujeres están condenadas por homicidio. Evelyn fue condenada a 30 años de cárcel en 2016.