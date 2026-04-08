Fallamos en una publicación sobre supuesta desinformación del gobierno ruso
Esta semana en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que publicamos una nota de la agencia de noticias EFE sobre una supuesta campaña de desinformación promovida por el gobierno ruso. Resulta que esta nota tenía varias inconsistencias y dudas relevantes, por lo que nos equivocamos al reproducir la publicación sin la debida verificación de datos.
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