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Opinión
08 de abril de 2026 - 06:30 p. m.

Fallamos en una publicación sobre supuesta desinformación del gobierno ruso

Esta semana en la Redacción al Desnudo de El Espectador, les contamos que publicamos una nota de la agencia de noticias EFE sobre una supuesta campaña de desinformación promovida por el gobierno ruso. Resulta que esta nota tenía varias inconsistencias y dudas relevantes, por lo que nos equivocamos al reproducir la publicación sin la debida verificación de datos.

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Fidel Cano Correa

Fidel Cano Correa

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Etern@aprendiz(78576)Hace 12 minutos
Definitivamente no se puede confiar ya en las publicaciones, inconsistencias, mal manejo de fuentes. Uds son los que estan desinformando a la opinion publucs. Que tristeza.
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