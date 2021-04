Las fechas más significativas para los cristianos son el nacimiento de Jesús y el Día de Resurrección. Esta se considera más importante que la crucifixión, pues sin la resurrección el mesías (el de Belén, no el de Salgar) sería un dios vencido. Siguiendo las costumbres de los pueblos del Medio Oriente y la Roma imperial, las fechas de estos acontecimientos se ajustan a los calendarios solares y lunares; se honra a la principal deidad, el Sol, y a su esposa, la Luna. Estas deidades tienen también un papel protagónico en las culturas americanas: las principales pirámides de los aztecas se erigieron en honor al dios Sol y la diosa Luna.

El 25 de diciembre es una fecha cercana al solsticio de invierno, el día de menor duración de luz solar. Por lo tanto, se interpreta que Jesús nació en la noche más larga y luego la luz fue aumentando; triunfó el Sol sobre la oscuridad. Esta fecha al parecer fue adoptada hacia el siglo III, cuando el centro de gravedad del cristianismo se desplazó a Roma. Allí se celebraban las fiestas en honor a Saturno del 17 al 25 de diciembre. Los emperadores también celebraban el 25 de diciembre la fiesta Natalis Solis. Para que no fuera tan evidente la influencia de celebraciones paganas, Hipólito de Roma eligió el 25 de marzo, cercano al equinoccio de primavera, como el Día de la Asunción, es decir el día del embarazo de la Virgen, y así nueve meses después es la Navidad. El solsticio de invierno tiene lugar el 21 de diciembre y no el 25, una razón es que hasta 1582 se empleaba el calendario juliano, que calculaba la duración del año en 365 días y 6 horas, pero en realidad la duración es de 365 días, 5 horas, 48 minutos —la Tierra gira un poco más rápido alrededor del Sol—; el error acumulado explica la diferencia. El calendario gregoriano tiene en cuenta esta corrección. Rusia utilizaba el calendario juliano en la época de los zares, por eso la revolución de noviembre de 1917 se llama la Revolución de Octubre.

Aunque se dice que Cervantes y Shakespeare murieron el 23 de abril de 1616, en realidad hay diez días de diferencia, pues Inglaterra utilizaba el calendario juliano.

Semana Santa se rige por el calendario lunar, una de las pocas concesiones del cristianismo a las diosas femeninas. Se fijó el Domingo de Resurrección como el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Esta fecha se modifica cada año, lo cual dificulta la programación de las vacaciones.

Una inquietud con relación a la crucifixión es la siguiente: si Dios es infinitamente misericordioso y todopoderoso, ¿por qué sometió a su hijo a torturas tan espantosas? No le hubiera bastado pensar algo así como “se amnistían los efectos del pecado original”. Pensadores cristianos como Hans Küng se hacen la pregunta con respecto al Holocausto. ¿Cómo un dios infinitamente poderoso y bondadoso permitió tal barbarie? La permitió porque no pudo evitarla, mantiene la infinita bondad y sacrifica la omnipotencia. Otra duda que asalta es: ¿qué culpa tienen los descendientes de la primera pareja (de acuerdo con la mitología judeocristiana) del pecado que esta pudo haber cometido? El pecado fue la búsqueda del conocimiento, que también es castigado por los dioses griegos: Prometeo fue encadenado y un águila le devoraba las entrañas, pero estas se regeneraban para que no muriera; su falta fue robar el fuego (conocimiento) de los dioses y llevarlo a los hombres.