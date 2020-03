Gaseosa no mata tinto

Hasta el momento, continúa sin tomar medidas frente a la petición presentada por el gremio de restaurantes, ACODRES, de congelar los contratos de arrendamientos mientras dure el cierre, de tal manera que no haya pago del canon por el periodo de suspensión, ni pérdida de derechos de ninguna de las partes. Sobre la disposición solicitada de detener el pago de obligaciones bancarias durante el periodo de cierre, ha sido un aliciente. Sin embargo, no ha manifestado extender el plazo para la liquidación de las contribuciones parafiscales del primer trimestre con el fin de mejorar el flujo de caja; y el mes otorgado a las declaraciones del IVA y del impuesto al consumo resulta definitivamente insuficiente.

A pesar del Gobierno haber puesto en funcionamiento una línea de garantías para permitir acceso a liquidez a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios del sector turismo (donde caben algunos de restauración) durante la vigencia de la Emergencia Económica y Sanitaria, esta medida no será suficiente para mantener el pago de las obligaciones de los restaurantes. Para el caso de las nóminas, éstas no minimizarán los efectos negativos en el empleo. Tampoco subsanará las dolencias radicadas principalmente en los altos costos de los arriendos e impuestos, más aún con cero ingresos.