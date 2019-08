Gasolina para la coca

none

Lo anterior para no cuestionar el papel que juegan los distribuidores y expendedores, pues es imposible que no sepan a dónde va a parar la gasolina que venden, cómplices también de esta cadena que es preciso desarticular.

Sucede que las ventas de gasolina andan disparadas en los departamentos donde se procesa el alcaloide y el Gobierno no ha tomado cartas en el asunto. Las estaciones de gasolina en esos lugares se han multiplicado geométricamente, ante los ojos y oídos de quienes andan persiguiendo a los responsables de este delito.

Para decirlo de manera simple: si no hay gasolina, no hay cocaína. Por eso la denuncia hecha por Francisco Lourido, el candidato a la Gobernación del Valle, debe ser tenida en cuenta.

Para nadie es un secreto que la gasolina es imprescindible no solo para el procesamiento que convierte la coca en cocaína, sino también para que funcionen los laboratorios escondidos en lugares inexpugnables. Allí se requieren plantas eléctricas para alimentar, entre otros, los hornos microondas que deben trabajar permanentemente.